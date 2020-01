Leyendas Soledenses, un libro de identidad: Alcalde

"La carreta de Tatachico", "Los enamorados de Pavón", "La monja de Cactus", "La Joya Honda, centro de energía", forman parte de las 20 historias que vienen impresas en el libro Leyendas Soledenses, que ayer fue presentado a la comunidad.

En un acto que se llevó a cabo en el patio central de Presidencia Municipal, el primero en tomar la palabra fue el ilustrador de los 20 gráficos de la obra, Hervey García García, quien relató que “este libro tiene una carga mística”, ya que cuando estaba haciendo el propio para la leyenda ´El aparecido de la 57´ sintió algo muy extraño.

“Mi inspiración se cortó, no podía dibujar más, durante el proceso de esta ilustración, no tenía ánimos, algo extraño, posteriormente la mostré al Cronista y al Alcalde, y que comentaron que debía incluir el antiguo establecimiento El Noa-noa, estaba renegado y al checar su ubicación, hace un año había tenido un asalto en el que casi me despojan de mi vida, sin saber estaba por dibujar un lugar que particularmente es caótico”.

Por su parte, el Cronista Municipal, Amado Juan Sánchez Cabrera, dijo que el grado de identidad del soledense se debe de impulsar y en ese sentido, este libro identifica el patrimonio cultural intangible del municipio, por lo que a través de éste se busca fortalecer la identidad de colonias y comunidades, a través de sucesos con las que las personas se identifican.

“las leyendas son un patrimonio valioso que se pueden declarar Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que son sucesos intemporales, por lo cual no muere y lo podemos encontrar en nuestros días”.

Por su parte el alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte, destacó el libro servirá para talleres de lecturas en todas las escuelas, ya que mil copias será distribuidos en todos los planteles de todos los niveles, así como bibliotecas del estado, “y de esta manera construir un legado para los soledenses y los potosinos”, destacó.

A este evento acudió como invitado el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro (INAH), Juan Carlos Machinena Morales, quien felicitó al ayuntamiento de Soledad por impulsar, “hablan de la antropología de Soledad, que se refiere al ser humano, usos y costumbre, situaciones que hayan pasado o no, vestigios de eventos sociales, y en el caso de la leyenda, eso es y festejamos estas labores”, destacó.

Mientras que el diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, también destacó la labor para terminar la obra, la cual estaba destinada para salir al mercado el pasado 2 de noviembre, Día de Muertos, pero pasaron una serie de situaciones ´raras´ por las que no pudo ser así, hasta el día de ayer.