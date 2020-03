La Chef Neisy demuestra que el talento no depende del género

Dedicada al rubro gastronómicos desde hace 12 años y 7 años como chef profesional, en un ambiente dominado por hombres, actualmente tiene a su cargo el control y la supervisión de la cocina del prestigiado restaurante de San Luis Potosí “La Legendaria”, donde atiende en promedio a 8 mil comensales al mes.

El talento ya no depende del género, ejemplo que da Neisy Sinaí Santiago López, cocinera, repostera y Chef Ejecutiva, es decir, la persona a cargo y supervisión de una cocina, la responsable de la creación de las recetas y del menú.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Desde la antigüedad las mujeres eran las que cocinaban: las responsables de las cosas del hogar y de alimentar a las familias. Hoy por hoy, ese panorama ha cambiado, cada vez son más las mujeres que han logrado ser las líderes de las cocinas donde trabajan. Pero no es fácil.

Local Erika, desde los 8 años en un mundo de pollos

Y es que, la originaria de Chilpancingo, Guerrero, con tres años viviendo en San Luis Potosí capital, reconoce que “cuando empecé era estar en un ambiente dominado y dirigido por hombres, incluso los mejores chefs del mundo son hombres, así como los grandes maestros de los inicios de la gastronomía”.

Añadió que las mujeres empiezan a destacar a finales siglo XX, un camino complicado a la fecha, porque algunas cadenas restauranteras incluso todavía tienen en sus requisitos para un cargo de Chef Ejecutivo o de Especialidades, ser varón, por lo que la profesión sigue siendo competitiva.

“Pero estamos destacando sobre todo por la aportación de ideas, creatividad, también somos más luchonas y aportamos, y vamos viendo el equilibrio poco a poco... en las últimas cocinas en las que he estado a cargo, la mayoría de las personas que trabajan conmigo, mi equipo son hombres”, compartió.

Durante el crecimiento profesional de ‘Ney’ como también se le conoce, se ha enfrentado con chef de edad adulta, con más experiencia y que han recorrido el mundo y la han enfrentado con dichos como: ‘no puede ser que tu sepas más que yo’, ‘yo conozco más’, ‘he estudiado más’, ‘no debes de tener ese puesto a tu edad’, entre otros.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Pese a lo anterior, la profesional de la cocina, comentó que no es más cómodo ser hombre que mujer, “al contrario, nosotras tenemos todo para avanzar, cada uno tiene sus cualidades en todo sentido, respeto el papel del varón dentro de la sociedad, y considero que un hombre correcto, bueno, debe de aprender los valores humanos dentro de su casa, en su hogar”, opinó.

Local 'Travestismo... ¿Un gancho al hígado para la sociedad?

Ejemplo de lo anterior es que ha tenido, a quienes calificó como, grandes jefes, empresarios y políticos en México que han confiado en ella para cocinarles, “y habrá otros que no tienen esa cualidad de valor, no aprecian, no son empáticos”.

Precisamente en La Legendaria, la mayoría de su equipo está conformado por cocineros hombres, el resto mujeres, en lugar en donde le gusta innovar lo mismo salado que dulce, sin embargo, le apasiona la repostería.

“Me gusta crear platillos, es a lo que más me dedico, crear platillos para empresas, recetarios y menús exclusivos de acuerdo a su concepto”, destacó la también docente de repostería y cocina mexicana en el Instituto de Innovación en Negocios y Gastronomía cumpliendo con su trabajo diario, que el comensal se vaya satisfecho, tanto locales, como turistas y extranjeros radicados en la ciudad.

Es así, cómo su profesión y género le ha dado satisfacciones, por lo que ser mujer le enorgullece, “desde niña siempre supe lo que quería ser, hay cualidades y dones, y estoy convencida que la cocina fue un don que se me dio, me sale natural, estoy contenta con mi género y con lo mucho o poco que he logrado”, añadió.

Si en ella estuviera proponer algo para evitar la violencia de género, refirió que la educación en casa es primordial y preventivo para formar y moldear a niños y niñas con valores, evitar las redes sociales como un medio de distracción sino de fomento de civilidad.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Lamentó además que los programas de televisión sobre criminales y asesinatos, no abono a tener una sociedad más noble, “los valores es todo, ser personas correctas no es complicado, con aspiraciones y metas sin necesidades de estar lastimando al prójimo”, por último, aseveró, mejorar los servicios de alumbrado público y de seguridad, ya que hoy en día la mujer debe ser más cuidadosa por temor a que algo pueda ocurrirle.

El próximo 08 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer, y para Ney, el mejor regalo sería tener la certeza que andar en las calles solas no es sinónimo de peligro, sino de tranquilidad, “y que el gobierno de respuesta a todas las familias que han perdido a una mujer”, concluyó.