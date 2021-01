Jubilados del IMSS, piden al presidente derogue la jurisprudencia 185/2008

Soledad de Graciano Sánchez.- Son alrededor de 2 mil jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sólo en la ciudad capital, los afectados por la jurisprudencia 185/2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y por la cual no tienen derecho a la devolución de los recursos relativos a los rubros de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en su cuenta individual de las Afore.

Por lo anterior, la coordinadora del grupo JubIMSS, Reyna Martínez Calderón, acompañada de un grupo de trabajadores de la institución de seguro social, se manifestaron aprovechando la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le entregaron la petición por escrito de esta situación que les aqueja a todos los jubilados de la ciudad capital, como del estado y en todo el país.

“Nos están quitando al jubilarnos nuestros ahorros que están depositados en las Afores bajo el concepto de vejez y cesantía en edad avanzada, nos aplican una jurisprudencia que es la 185/2008, y de esa manera hicieron legal el robo de ahorros de toda nuestra vida de trabajo que se suponía era para que tuviéramos una vejez más digna”, explicó.

Agregó que, “nos dice que no tenemos derecho porque nos aplican esta jurisprudencia pero no fue, más que la forma ilegal, de legalizar el robo de nuestros ahorros y es injusto, ahora los trabajadores del seguro social ahorita no se supone que son héroes nacionales, que son los que están en la primera línea de combate de esta pandemia, y se han muerto muchos, y los que logren sobrevivir, cómo les van a pagar?, también robándole sus ahorros?, cómo nos han robado nosotros?, no se vale, es injusto, por eso estamos aquí pidiéndole al presidente que en sus manos está derogar esta ley, para que subsane esta injusticia”, detalló.

La entrevistada dijo que los afectados son de todas las categorías, desde médicos, personal de enfermería hasta compañeros de servicios básicos, “todos somos un equipo de trabajo y a todos nos están robando”, concluyó.

A la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Martínez Calderón, tuvo la oportunidad de entregarle la petición para que derogue dicha jurisprudencia y puedan acceder nuevamente a sus ahorros.