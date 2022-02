Intensifican operativo en SGS para personas en situaciones vulnerable

Ante las bajas temperaturas que se han registrado en territorio potosino, durante lo que va del año, se han atendido al menos a 10 personas en situación de calle en Soledad de Graciano Sánchez, las cuales han sido trasladadas a albergues o se les ha entregado comida y cobijas.

Así lo informó el titular de la Dirección de Protección Civil, Martín Bravo Galicia, quien indicó que se han intensificado los operativos para detectar a las personas en situación vulnerable para ofrecer el apoyo, aunque dijo, hay casos, en la que dicha ayuda no es aceptada, como ya se presentó en dos ocasiones.

“Nosotros seguimos nuestros recorridos para identificar a personas en situación de calle y poderla trasladar a un albergue, en lo que va del año, son alrededor de diez personas las que hemos apoyado, sin embargo de esos casos, dos no aceptaron, por lo que solo se les ofreció comida caliente y una cobija” dijo el funcionario.

Que señaló que el caso de una de las personas que no aceptó la ayuda, ocurrió la noche de el lunes, el cual fue localizado en un centro comercial de Soledad, por lo que se le ofreció la atención, la cual no solo se negó a recibir, sino que se comportó de manera violenta con el personal de protección civil, por lo que solo se le ofreció una cobija, sin embargo, según lo explica el propio Bravo Galicia, durante la madrugada se hizo nuevamente un recorrido en el lugar y ya no fue localizado.

En lo que respecta al refugio a donde son trasladadas las personas en situación de calle, indicó que se trata de la Aldea de los Abuelos, donde se les brinda un lugar seguro y comida a las personas que son trasladadas a este lugar.

Finalmente Martín Bravo Galicia fue cuestionado acerca de migrantes, principalmente centroamericanos, indicando que en las últimas semanas no se ha encontrado a alguno en las calles de Soledad de Graciano Sánchez.