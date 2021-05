Inició inoculación contra el Covid-19 para adultos de 50 a 59 años

Al módulo de vacunación instalado en la secundaria “Graciano Sánchez Romo”, algunos llegaron apresurados, protegidos con caretas y mascarillas, solos, otros acompañados de sus hijos u otros familiares, pero con la firme intención de recibir la vacuna contra Covid-19.

Hasta el viernes se estará aplicando la primera dosis de la vacuna para prevenir esta enfermedad a personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de 18 años a partir de la novena semana de gestación, del inmunizante Pfizer.

Este martes acudieron las personas con apellido paterno que inicia con las letras A, F, K, O y T, por lo que autoridades locales hicieron un llamado a los soledenses a respetar los lineamientos establecidos como son: horario por grupo de edad y fecha con base en la letra inicial del primer apellido, con la finalidad de evitar aglomeraciones.

Los beneficiarios de la vacuna comenzaron a llegar desde antes de las 07:00 de la mañana a los dos puestos de inoculación que se instalaron en Soledad, además de la mencionada secundaria, también operó el módulo al interior de la primaria “Pedro Montoya”.

Para los que recibieron la vacuna, significó mucho más que un ‘piquete’, “nos va a ayudar, es prevenir la enfermedad, nunca dudé en ponerme la vacuna, siempre estuve decidida a que me la la iba a aplicar”, expresó para El Sol de San Luis, la señora María del Socrro Fernández, vecina de la Unidad Ponciano Arriaga (UPA).

Por su parte la señora María Esthela Alvarado, con domicilio en la colonia San Francisco, comentó que “ya estando vacunados, es una esperanza más, pero también hay que seguir el protocolo de los cuidados, como lavado de manos”, señaló.

“Pero me quedé con la duda, es que no sentí nada, no sentí que el líquido entrara, porque luego cuando te inyectan, pues sientes, no?, la señorita me enseñó la vacuna, pero yo aunque enfoque la vista no vi nada”, comentó Esthela, en medio de una sonrisa nerviosa, “pero confío en que si me la pusieron”, reiteró.

Por otro lado, la organización para este jornada de vacunación ha ido mejorando, pues igual como ocurrió con la pasada, la única larga fila fue la que se generó en las primeras horas, ya que de acuerdo a los brigadistas, como van llegando las personas, van pasando sin prolongados tiempos de espera.