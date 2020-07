Inicia capacitación a mandos policiales en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- Con la intención de profesionalizar en su totalidad a los elementos de Seguridad Pública Municipal, inició la capacitación de Formación de Mandos a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Al hablar del arranque del curso el titular de corporación, José Luis Urban Ocampo, detalló que se llevará a cabo del 6 al 17 del presente mes en el que participan, por lo pronto, un total de cinco mandos y se pretende llegar a la certificación de 35 oficiales.

Comentó que se atiende una indicación del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, respecto a dar seguimiento a la capacitación y profesionalización de forma permanente de los policías municipales, que en verá reflejado su desempeño frente a la sociedad.

Indicó que poco a poco irán formando nuevos liderazgos como es el caso de los mandos para que vayan creciendo en el ámbito profesional y que vayan replicando sus conocimientos y comportamiento ejemplar al resto de la tropa.

Aprovechando la entrevista, el Jefe policial lanzó un llamado a la comunidad soledenses para que se cuiden del contagio del coronavirus, al señalar que al estar la mayor parte del tiempo en la calle, se dan cuenta del actuar ciudadano que no respeta la sana distancia y no portan cubrebocas, “si uno no aplica las medidas sanitarias, nos ponemos en riesgos todos”, lamentó.