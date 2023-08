Implementan programa para hacer censo de las áreas comunes de Soledad

Con la finalidad de detectar las áreas comunes con las que cuenta el municipio no están ocupadas, invadidas o si presenten algún problema como la falta de escrituras, la Dirección de Desarrollo Urbano de Soledad de Graciano Sánchez implementa un programa a través del cual se esta realizando un censo en todo el municipio, con que busca asegurar que todo este en regla.

Gabino Manzo Castrejón titular de dicha instancia indicó que el objetivo de este trabajo es que estas áreas se encuentren listas para la ejecución de diferentes proyectos tanto del municipio como del propio gobierno estatal, con los cuales se busca el beneficio de la ciudadanía y que de acuerdo al rubro, deberán ser incluso aprobados por el Congreso del Estado.

“Estamos trabajando en un programa con el cual se esta haciendo un censo de las áreas comunes que se tienen en el municipio, que son tanto áreas verdes, como las de donación, para identificar las que están ocupadas, invadidas o les falta algún trámite como la escrituración, lo que queremos es que estén en regla para poder ejecutar proyectos, incluso ir con desarrolladores a través de la Cámara Nacional de Vivienda, para que cumplan con lo que deben, que es banquetas a nivel y guarniciones por ejemplo” mencionó en funcionario.

En el caso de las áreas de donación, el funcionario explicó que son las que entregan los desarrolladores y deben ser del 15 por ciento del área vendible, siendo un requisito que marca la Ley de Ordenamiento Territorial, es por eso que se hace una mesa colegiada para su asignación a la autoridad municipal y la Sindicatura emite un dictamen para verificar que se esta cumpliendo con lo que marca la legislación.

En cuanto a si se tienen identificadas algunas zonas donde se tenga problema por la falta de estas áreas comunes, Manzo Castrejón dijo que si, todas colonias antiguas que se hicieron bajo una legislación antigua, como es el caso de Pavón, en donde no se dejaron estos espacios debido a que aún no se contemplaba el tema en la ley, incluso la gente que compraba en esas colonias tenia que dejar las escrituras hasta 30 años, una situación que ya no es así.

Por fortuna dijo, la ley ha cambiado de acuerdo a las necesidades de la gente, dejando estos espacios en donde se pueden llevar a cabo proyectos para el bienestar de la ciudadanía y que incluso ayudan a recomponer el tejido social.

