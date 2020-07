Hija deja a su madre en la calle

Una madre de familia denunció que tras sufrir hace dos años aproximadamente un derrame cerebral, su hija aprovechó su hospitalización para vender su casa, hoy en día vive en un asilo y busca saber de otra de sus descendientes que viven en la Ciudad de México.

La familia juega un papel fundamental en el cuidado físico del adulto mayor, pues implica múltiples tareas y responsabilidades, así como tiempo y esfuerzo, pero sobre todo en los aspectos emocionales y afectivos, pero no siempre es así.

Se trata de Evangelina Islas Infanzón, de 65 años, originaria de la ciudad capital, quien relató que no tiene ninguna secuela de aquel derrame, no perdió ninguna habilidad motora y todos sus recuerdos están intactos.

Precisamente uno de esos recuerdos, es el que no olvida y lo guarda más que coraje, con tristeza, ya que por esa razón, vivió en las calles de la colonia El Progreso, pasó hambre, frío….y luego, llegó a vivir al asilo, donde encontró una segunda familia.

Durante el tiempo que estuvo internada y/o en recuperación en un hospital de la ciudad, su hija, de nombre Jazmín, vendió su casa que se ubicaba en el mencionado asentamiento, y desapareció. A la fecha no sabe nada de ella.

Cuando fue dada de alta se dirigió a su casa, encontrando que ya no era su vivienda; sus muebles ni sus pertenencias estaban, “me acuerdo de todo, estoy bien gracias a Dios, yo creo que mi hija pensó que me iba a morir y vendió mi casa, me quedé sin donde dormir, sin un lugar seguro, de todo se deshizo mi hija”.

Durante unos ocho meses, Evangelina durmió en la calle, hubo dos personas que en su momento se apiadaron de ella, pero por corto tiempo, después tuvo que regresar a la intemperie.

Luego, la llevaron a vivir a Macondo, asilo que se ubica en la colonia Julian de los Reyes, dónde Evangelina pidió el apoyo para encontrar a su otra hija y sus dos nietas, de quien perdió el contacto, y solo sabe que vive en la Ciudad de México, en la colonia Santa Fe, se llama Elizabeth Gutierrez Islas, quien a su vez, al parecer, no está enterada de lo que pasó con su madre. Cualquier información dirigirse a la red social en Facebook Macondo Mx Club de Beneficiencia.