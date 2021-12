Hasta tres multas por semana a negocios de Soledad que no cumplen con su giro

Hasta tres multas por semana son impuestas a los negocios de giros negros que no cumplen con lo establecido en su licencia de funcionamiento en Soledad de Graciano Sánchez, informó el titular de la Dirección de Comercio, Javier Rodríguez Contreras.

Quien detalló que semanalmente, se realizan recorridos de vigilancia en todo el municipio con la finalidad de detectar irregularidades, como es que la licencia de funcionamiento sea para una cosa e invadan otra, que tiendas de abarrotes no cuenten con la licencia de venta de cervezas, venta de alcohol a menores de edad y no respetar los horarios permitidos.

“Se imponen hasta 3 sanciones por semana, encontramos irregularidades como que se dediquen a un giro que no marca su licencia de funcionamiento, por ejemplo si es un depósito de cerveza vende cerveza y la consumen ahí, ya es una violación, también algunas tiendas de abarrote que no tengan permiso para vender cerveza y están vendiendo, la venta de alcohol a menores de edad y también el que no se cumplan con los horarios” indicó.

El funcionario explicó que las irregularidades son encontradas durante los recorridos de vigilancia que realizan cada semana en las diferentes colonias y comunidades que integran Soledad, los cuales se intensifican durante la temporada de navidad y fin de año.

Agregó que estos recorridos, si bien en muchas ocasiones se realizan solo por la Dirección de Comerció, también se llevan a cabo de la mano con la Dirección de Gobernación, que pertenece al gobierno estatal, con la finalidad de verificar que se cumpla con la ley.

