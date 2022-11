Hasta 10 comerciantes sin permiso detectan al día en Soledad de Graciano Sánchez

En Soledad de Graciano Sánchez diariamente se detectan hasta 10 comerciantes que no cuentan con el permiso para vender sus productos en la demarcación, a los cuales se hace la invitación a que se acerquen al ayuntamiento, pero se ha identificado que la mayoría de ellos son improvisados y no viven de esta actividad.

Así lo señaló el director de Comercio Municipal Javier Rodríguez Contreras, quien explicó que diariamente hay un grupo de inspectores que realizan recorridos para identificar a los comerciantes que tienen adeudos o no están dados de alta, ante la dependencia que encabeza.

“Diariamente se detectan hasta diez comerciantes que no cuentan con permiso para vender sus productos en Soledad de Graciano Sánchez, hemos identificado que son improvisado, que no viven de eso, pues después de que los detectamos, ya no se vuelven a poner, ni se acercan con nosotros a tramitar los permisos correspondientes” dijo Rodríguez Contreras.

Aseguró que cuando son detectados comerciantes sin permiso para instalarse en la vía, no son retirados de manera inmediata, sino que se les hace la recomendación para que primero se acerquen a solicitar los permisos correspondientes, pues no buscan afectarlos en su economía, ya que muchas veces, son productos perecederos, los que están ofreciendo.

