¿Has visto a gente que se hace pasar por inspectores municipales? ¡Denúncialos!

La Dirección de Comercio de Soledad de Graciano Sánchez hizo un llamado a dueños de negocios y establecimientos comerciales para que no se dejen sorprender por presuntos inspectores del ayuntamiento, que acuden a estos espacios y bajo la amenaza de clausurar de manera total sus negocios, solicitan dinero, ya que no una práctica que no lleva a cabo la autoridad municipal.

Javier Rodríguez Contreras titular de dicha instancia explicó que es un fraude que algunas personas han cometido ya en el municipio, indicando que han detectado por lo menos dos casos que con anterioridad se han acercado a la Dirección de Comercio, logrando detectar que no es personal del ayuntamiento.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

“Nosotros hacemos un llamado a la gente para que si llega gente a sus negocios a pedir dinero bajo la amenaza de llevar a cabo una clausura, les pidan una identificación que los acredite como trabajadores del ayuntamiento y que recuerden que no se aplican clausuras totales a menos de que se incurran en faltas graves o luego de varios llamados” indicó.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Explicando que en el caso de las clausuras directas, estas solamente aplican cuando se detecta la venta de bebidas alcohólicas sin permiso, reiterando que debe ser personal del municipio debidamente acreditado quien impone la sanción.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

En el caso de otro tipo de infracciones, como es la falta del permiso para operar o el incumplimiento en el pago del refrendo, los inspectores únicamente están autorizados a realizar un apercibimiento la primera vez, con el cual se les invita a acercarse tanto a la Dirección de Comercio, como a la Tesorería para ponerse de acuerdo.

En el caso de incumplimiento, se hace una segunda llamada, para que la gente acuda a cumplir ante la autoridad municipal, aunque aquí ya se aplican recargos al pago de sus impuestos y si ya en una tercera oportunidad, entonces si se aplica la clausura del negocio, aunque de acuerdo a Rodríguez Contreras son pocos los casos que llegan a esta instancia.

¿Qué más ocurre en Soledad de Graciano Sánchez? Entérate aquí