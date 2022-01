Funcionarios que no den el ancho, con la pena, deberá dejar su cargo aseguró Leonor Noyola

En Soledad de Graciano Sánchez, continúa la evaluación del trabajo que están realizando los funcionarios que integran la administración municipal y quien no dé el ancho, con la pena, deberá de dejar su cargo, aseguró la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes.

Quien dijo que luego de cien dias de iniciada su administración, se les solicitó información a cada uno de los funcionarios, sobre las acciones de trabajo que han llevado a cabo en beneficio de los habitantes de Soledad, para evaluar su desempeño.

Recordando que hasta el momento, sería únicamente dos personas las que estarían dejando sus cargos y se están viendo ya detalles, por lo que en los próximos dias podrían ser anunciados estos cambios.

“Estamos en eso, ya estamos viendo detalles, les di esta semana para que me entregaran resultados de los primeros cien dias de trabajo, es un tema que se está analizando, sería únicamente dos personas, quien no de resultados, quien ahora sí que no del ancho, con la pena, se va” dijo la alcaldesa al responder a los cuestionamientos sobre cambios en su gabinete.

Finalmente dijo que la medición para el desempeño de los funcionarios de su gobierno, es el trabajo y desde luego, los resultados, ya que esto se refleja en beneficios para la gente, que es la prioridad para su administración.