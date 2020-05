Exhorta Interapas Soledad a regularizar su servicio

“No se puede dejar al usuario sin agua en esta contingencia sanitaria, aunque tenga adeudos”, expresó la delegada de Interapas, Natalia Castillo Vera, sin embargo muchos usuarios ya tenían su servicio cortado desde antes de la pandemia.

“...y que tienen qué hacer?, acercarse al organismo para detectar la problemática, y aunque tenga adeudos conveniar”, declaró, por lo que exhortó a los vecinos de esta demarcación a acercarse a la delegación para poder brindarle el servicio de suministro de agua potable.

En esta pandemia no podemos no tener agua en los domicilios, expresó, pero tienen que avisar los usuarios, no es necesario hacer marchar, mentar madres o enojarse, “no tengo agua, me la cortaron en julio del año pasado, podemos ayudarle?, si claro, que si, se hace un convenio y se reconecta, pero tiene que acercarse para se regularice”, señaló.

Recordó que en el último año se hizo la rehabilitación de 12 pozos que es lo más importante para mantener el suministro del vital líquido, luego la detección de tomas clandestinas que impedía que a otros les llegara el líquido, así como mejorar las condiciones de las redes de agua potable y drenaje, las cuales en muchos de los casos se han cambiado, “un trabajo titánico que hemos realizado y poco a poco hemos transformando y haciendo cultura del agua en Soledad”, indicó.