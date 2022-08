Este 2022 potosinos han gastado más en útiles escolares que en años pasados

El costo de los útiles escolares ha incrementado hasta en un 75 por ciento dependiendo del artículo, siendo el papel, lo que más ha subido de precio, una situación que ha provocado que los gastos de los padres y madres de familia lleguen a triplicarse, afectando la economía familiar.

Por ejemplo Martha Leticia Ibarra, madre de tres hijos, dos en edad escolar, ya comenzó a comprar los útiles escolares y dice que de quinientos pesos que gastaba, ya lleva más de mil 500 pesos gastados, eso sin contar los uniformes, los zapatos o los tenis, para sus hijas.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Ya empecé a comprar los útiles, tengo a una hija de primaria y otra de secundaria y si he gastado más que otros años, por ejemplo me gastaba por ejemplo quinientos y ahorita ya llevó más de mil 500, se ha triplicado el gasto y a veces uno no cuenta con los recursos necesarios, porque también hay que comprar uniformes, zapatos, pero no queda más que echarle ganas, ya llevo la mayor parte” dijo a El Sol de San Luis.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La razón por la que los precios se han incrementado tanto, la cuenta Rocío Juárez, propietaria de la papelería en Soledad de Graciano Sánchez, quien explica que no solo sufren por un incremento en el precio del producto, sino la escases, pues batalla para conseguir material.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Señalando que esta situación se deriva de la pandemia, pues en muchos casos, no se tiene la materia prima, como es el caso de las cintas o del papel, cuyo precio se ha incrementado hasta en 75 por ciento, por lo que como comerciantes, han tenido que sacrificar una parte de las ganancias para poder sobrevivir.

“Ha sido muy complicado, porque vamos de dos años en los que no se ha podido trabajar normalmente, era muy poco el que teníamos y sobrellevar las cosas para subsistir fue difícil, ahora la gente se queja mucho de los precios elevados, pero son cosas que no están a nuestro alcance, hemos sacrificado ganancias, el margen de utilidad es muy poco, porque tratamos de ajustar los precios” finalizó.

