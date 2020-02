(Especial) Sancionarán en escuelas de Soledad a padres que llegan tarde por sus hijos

Con la finalidad de fortalecer la prevención y cultura de la protección en escuelas de Educación Primaria en el municipio, directivos, docentes y padres de familia, llevan a cabo el reforzamiento de los Protocolos de Seguridad para evitar el robo de escolares. Por otro lado, se prevén sanciones para aquellos papás que no recojan a sus hijos a tiempo.

Los niños tienen dos hogares: uno es su casa y el segundo es su escuela; en ambos, como padre, velar por la seguridad de los hijos es una prioridad, lo mismo ocurre en los planteles, los profesores colaboran para que también sean lugares seguros, en donde además puedan desarrollarse plenamente.

La orientación en relación a la prevención, reacción y atención de accidentes y emergencias, así como sugerencias de control y detección de riesgos, es primordial en las escuelas de nivel primaria visitadas por El Sol de San Luis.

Escuela Primaria Profesor Antonio Soto Solís, 624 alumnos

Ubicada sobre carretera a Soledad y calle Huehuetlán, en la colonia San Felipe. El director de esta institución, Salvador Ramírez Torres, compartió que “nuestra escuela cuenta con protocolo para el cuidado y seguridad, tanto a la hora de ingreso o de salida”.

Detalló que al inicio de cada ciclo escolar, los padres de familia llenan una ficha de inscripción en la cual se anotan los nombres de las personas encargadas de pasar por los alumnos y solamente a ellos se les hace entrega de los escolares.

Por último comentó que en esta escuela no ha habido reporte o intento de robo de infantes.

Colegio Mariano Matamoros, 180 alumnos

Ubicado sobre la Privada San Luis, entre las calles Real de Catorce y Villa Hidalgo, en la colonia San Felipe. Antonio Leyva Herrera, director de la institución, fue tajante al indicar que en este colegio particular no intervienen los padres de familia para recibir a los niños a la hora de entrada ni entregarlos a la salida, únicamente los maestros que forman parte de la plantilla laboral.

“Se entrega niño por niño en la mano de su papá o familiar o responsable del mismo, y si en dado caso a un papá se le hace tarde, se queda al interior hasta que vengan por él…nos comunicamos vía telefónica hasta conocer quién vendrá o a qué hora llegarán”.

Escuela Primaria Juan Díaz Sifuentes. 400 alumnos

Ubicada sobre avenida México, en la colonia San Felipe El director del plantel, Reinario Martínez Hernández, declaró que “en cuestión de la entrada abrimos la institución a las 07:45 horas, y cada maestro tiene asignado su guardia, y se le pide a los padres de familia en general para que participen tanto en la puerta entrada como en el estacionamiento, que es por donde ingresan los alumnos”, explicó.

Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, 350 alumnos

Ubicada en Plaza de la Luna, en la colonia Rancho Pavón. El director de plantel, Víctor Cruz Martínez, compartió que las acciones que emprenden es que, en la entrada y salida hay maestros y padres de familia de esta institución que están recibiendo a todos los niños.

A la hora de la salida, “no entregamos niños si no vienen los papás por ellos, cuando el familiar no viene por ellos, se les habla por teléfono, nos comunicamos con ellos, indicándoles que no los podemos dejarlos ir solos.

Policía Vial y Tránsito Municipal

Si bien aclaró que su labor es preventiva en las calles, es decir, vigilancia permanente en horas de entrada y salida en los planteles, encaminados a lograr una mayor protección y seguridad de la comunidad escolar, docentes y padres de familia, no han detectado casos de niños que se queden solos cuando la institución ya está cerrada.

Dirección de Educación Municipal

El próximo lunes dos de marzo se convocará a reunión a todos los directores de escuelas de educación básica de Soledad y representantes de asociaciones y/o comités de padres de familia, “El objetivo es definir protocolos que, en teoría y en papel están ahí, pero desgraciadamente en muchas escuelas no se llevan a cabo".