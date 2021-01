Erogará Ayuntamiento 14 mdp en segunda parte de aguinaldos

El próximo lunes el Ayuntamiento de Soledad hará entrega de la segunda parte del aguinaldo, prestación de fin de año en la que se erogó alrededor de 14 millones de pesos.

“Con esto cubrimos totalmente el aguinaldo que año tras año lo hemos pactado así con los trabajadores y están de acuerdo, entonces eso les ayuda mucho para la cuesta de enero también que no los agarra descapitalizados”, así lo informó el alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte.

Y agregó, “ya contamos con el dinero, yo creo que hoy mismo se hace la transferencia para que ellos lo puedan cobrar a partir de este próximo lunes, es toda la plantilla de trabajadores de base que son un poquito más de mil trabajadores”, detalló.

Para hacerle frente a este gasto anual, añadió, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, que a su vez trajo una crisis económica, obligó a su administración que ya estaba en un plan de austeridad a “apretarse el cinturón” aún más.

“Nunca contemplamos el despido de trabajadores, más bien, en rubros de la administración nos apretamos, como puede ser el manejo de papelería, de recursos que manejamos al interior, en detener un poquito la obra pública porque traigo mi plan de desarrollo municipal muy activo, aún con la pandemia no hemos parado el trabajo de la edificación y construcción de calles y espacios públicos”, puntualizó el edil.

Cuestionado si no habrá despidos en este 2021, hay posibilidades de disminución de sueldos, respondió que no, toda vez que el sindicato y sus agremiados tienen sus derechos “y tendremos que hacer ajustes en otro tipo de actividades pero los sueldos no se van a bajar”, aseguró.