Entregará Soledad 40 mil paquetes de útiles escolares y zapatos

Soledad de Graciano Sánchez. - Esta mañana el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, dio el banderazo para la entrega de 40 mil paquetes de mochilas, útiles y zapatos escolares a estudiantes de Educación Básica.

Sentados de manera estratégica para mantener la sana distancia y llevando a cabo los protocolos de sanidad, les fue entregado a los beneficiarios gel antibacterial y cubrebocas para ingresar al inmueble.

Así, en el Auditorio Municipal, a niños y niñas, acompañados de sus mamás, se les entregó este beneficio para el ciclo escolar 2020-2021. El jefe de la comuna soledense, estuvo acompañado del Diputado Federal, Ricardo Gallardo Cardona y la Senador, Leonor Noyola.

En su intervención, el edil se dijo orgulloso de entregar los primeros apoyos de manera simbólica, de los cuales el legislador federal donó 10 mil paquetes y el ayuntamiento 30 mil más, incluyendo zapatos de piel, por primera vez.

Añadió que aunque no saben cuándo inician las clases presenciales, los niños deben estar listos con sus cuadernos cuando las autoridades de Salud y de Educación, lo autoricen.

Por su parte, Gallardo Cardona, agradeció a las autoridades municipales por este apoyo, "esto aligerará la carga económica de todos los papás, el próximo año el compromiso es entregar los uniformes", puntualizó.

Añadió que el sueño es que todos los niños, así como en el municipio de Soledad, tengan este beneficio, es decir, todos los infantes de la entidad Potosina, pues no hay educación de calidad desde el momento que no hay buenos planteles también de calidad, y por otro lado, papás tienen que gastar, "y la educación no tiene nada gratuita, ustedes papás, tienen que luchar hasta con las cuotas escolares, pese a que ya está derogada, pero eso va a cambiar en San Luis Potosí, va a ser 'verde' , y el Estados se encargará de esta manutención", aseveró.

De igual manera la Senadora, agradeció el apoyo y exhortó a los niños cuidar sus útiles y estudiar cuando sea el momento de acudir a los planteles.

