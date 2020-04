En zona rural de Soledad, actividades agropecuarias no se detienen

Soledad de Graciano Sánchez.- En la zona rural de Soledad, productores del Comisariado Ejidal Soledad de Graciano Sánchez, siguen con sus actividades agrícolas con normalidad, desde ordeñar diariamente vacas, como deshierbe y riego de cultivos.

Entre los sectores a los que se les facilitará que continúen con su actividad durante la cuarentena para prevenir el contagio de coronavirus, además de los sanitarios destaca el de la alimentación, y dentro de este la agricultura y la ganadería.

En ese sentido, el Secretario General de dicho comisariado, profesor Gabino Sánchez, informó que difícilmente pueden estar aislados, “porque nos dedicamos a ir todos los días a las parcelas para deshierbar, regar cultivos, barbechar, es decir, arar la tierra para la siembra, etcétera”, explicó.

MIentras que, los que crían ganado, de igual manera todos los días se tiene que salir para traer pastura para alimentar a los animales, otros que tienen vacas, por ejemplo, las tienen que ordeñar.

“La ventaja que tenemos es que la gente anda en el monte, no tenemos concentración de personas, no tenemos comunicación cercana con otros cuando hacemos estas labores, y no podemos dejar de hacer lo que es del diario, com ordeñar vacas, limpiar corrales, alimentar a los animales”, explicó

Sin embargo, el también ejidatario precisó que las familia están tomando todas las medidas preventivas emitidas por las autoridades sanitarias y municipales, como son portar cubrebocas, lavado de manos continuo, no tener contacto cercano otras personas y el estornudo ‘de etiqueta’.