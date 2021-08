[En video] Recientes lluvias convierten en "laguna" la avenida Acceso Norte

Soledad de Graciano Sánchez.- Las lluvias de los últimos días formaron una “laguna” sobre Acceso Norte, frente al conjunto habitacional San Jorge, impidiendo el paso peatonal ya que el agua acumulada a falta de drenaje pluvial, llegó hasta las banquetas y comercios de la zona.

En una de las principales vías del municipio, que conducen tanto a la carretera Matehuala, como a la zona Centro de la ciudad capital, cada vez que llueve de manera constante como en las últimas horas, el comercio y los vecinos de las zonas son los más afectados.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Y es que, el paso constante de vehículos de todo tipo, como particular, del transporte público, de carga, entre otros, ocasionan ‘olas’ que llegan hasta las banquetas, impidiendo el paso de peatones, ciclistas, así como de clientes en los establecimientos comerciales que ahí se ubican.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Comerciantes señalaron que es necesario hacer un drenaje pluvial en esta área, porque el tirante de agua crece y no tiene salida, “el agua va a durar hasta que desazolve con una bomba de agua o se vaya por esta alcantarilla”, señaló la señora Elia, y al parecer es la única que hay en la zona.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Comerciantes de productos de madera y quienes quitaron la tapa de la alcantarilla, indicaron a El Sol de San Luis, que literalmente debido a la inexistencia de un eficaz sistema pluvial, esto ocurre cada vez que llueve, sea mucha o poca agua.

“En días como estos no tenemos venta, nadie se puede pasar por aquí, no se puede caminar y tampoco estacionarse, porque los vehículos aún con el agua pasan rápido y salpican, no respetan ni a nuestros comercios”, aseguró.

Y añadió, “y luego vienen los baches, las malas reparaciones de la carpeta asfáltica, a la que simplemente le colocan “parches” de chapopote”, por lo que urgió a las autoridades entrantes tanto del municipio de Soledad, Interapas y del Estado, a que observen esta situación que ocurre con cada lluvia en este punto de Soledad.

¿Quieres saber qué más ocurre en Soledad de Graciano Sánchez? Solo da click aquí...