[En video] Huecos peligrosos: alcantarillas sin tapa en Plaza de Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- Los niños y las personas de la tercera edad son los más expuestos, a las cuatro alcantarillas sin tapa que se ubican en el Jardín Hidalgo, reportaron vecinos a este medio.

Se convierten en trampa para quienes caminan distraídos por la zona y no se dan cuenta de la ubicación de las mismas, por lo que hicieron el llamado a las autoridades que corresponda, arreglen este desperfecto que además ofrece mala imagen a la plaza principal, principal punto de reunión para los habitantes.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Y es que, están en espacios transitados por peatones, ciclistas, principalmente familias, no hay para cuándo las repongan; y aquí no hay cartones, palos de madera y llantas para evitar caídas, no hay señalética del peligro que representan.

Los huecos además ya parecen depósito de basura, pues están llenos de todo tipo de desechos, así como piedras, tierra, y hojas secas, en las cuales además se observa que tienen cableado eléctrico a la vista.

De acuerdo al señor Angel Miranda, dijo que ha observado que estas cloacas tienen varios meses, “si una persona que no conoce la plaza y está distraída por el celular o por venir platicando, y no las ubica, se puede caer, lo mismo para el que pasa en bicicleta por aquí”, opinó; añadió que es necesario mantener este tipo de infraestructura en condiciones operables y seguras, ya que este es un problema que afecta a la imagen de la zona.

Contó que le ha tocado ver que personas caminan y no presta atención en la calle peatonal, y ha ayudado a personas de la tercera edad a levantarse de caídas por tropezones o por resbalarse, por lo que una coladera sin tapa es un peligro inminente para todos, indicó.

