En tambos y hasta cazuelas, María Elena recolectó agua de lluvia en Soledad

Aunque llovió por un lapso de media hora en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, fue poca el agua que se pudo captar, aseguran vecinos que lluvia tras lluvia, buscan cuidarla para después alimentar a sus plantitas.

María Elena Velázquez, tiene décadas cuidando su jardín, que con el paso de las últimas olas de calor se ha visto perjudicado significativamente, el incremento del termómetro hizo que perdiera varios de sus árboles, sobre todo porque no hay agua suficiente con que regarlos.

En el último año perdió, un árbol de chabacano, dos de durazno, dos grandes pencas de nopal, y dos frondosos rosales, el motivo fue la insuficiencia de agua.

Durante la noche del domingo 9 de junio, cuándo comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, se preparó sacando todos los contenedores de plástico que tiene para recolectar el agua que cae en estas precipitaciones pluviales. Con el paso de los años, instaló infraestructura hidráulica para que el agua no se vaya a la calle, sino que caiga en el patio y la pueda captar.

Tambos, tinacos, tinas, bañeras, y hasta las cazuelas de la cocina, le sirven para recolectar el vital líquido que cae, después ella lo cubre con tapaderas y hules que tiene preparados para evitar que el agua se evapore o que se propaguen insectos.

Desde el mes de mayo, esperaba la caída de lluvia, sin embargo, no llegaba, incluso tiene un calendario donde recuerda que el año pasado comenzó a llover el día 8 de mayo, en este 2024, las lluvias se retrasaron un mes.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Aunque pareciera que llovió bastante, la mujer que cuida el agua, desde hace mucho tiempo, comenta que el líquido captado fue menor en cantidad a comparación de otros años, pero además se percató que venía con mucha tierra, con el paso del tiempo, también se ha dado cuenta que la calidad del agua de lluvia ya no es tan buena, porque antes no hacía moho tan rápido y tampoco se terminaba tan pronto, aunque esté protegida se termina rápidamente.

Según la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, se estima que 10 millones de personas en nuestro país no cuentan con servicio de agua y saneamiento. El consumo de agua por persona, en nuestro país, es de 3,692 m 3 al año, y del total del agua empleada en el hogar 66 por ciento se utiliza para bañarse y para el sanitario.

Desafortunadamente, entre las estadísticas que se tienen a nivel nacional, no hay datos sobre la cosecha de agua, método que puede ayudar en estos días de intenso desabasto y estiaje.

En el caso de María Elena Velázquez, el agua que alcanzó a captar le servirá para unos dos meses meses, ya que afirma la va racionando para sus plantitas, pues según sus ancestros el agua de lluvia trae los nutrientes que el líquido tratado no tiene, comenta que tiene comprobado bajo su experiencia que las plantas mejoran con el agua captada.

En esta ocasión, menciona que no llovió tanto porque los dispositivos que suele llenar no llegaron a su máxima capacidad. Aún así, esta agua la considera una bendición para no perder las plantas que aún le quedan.