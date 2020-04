En plena contingencia, falta agua en colonia 21 de Marzo

En la colonia 21 de marzo viven alrededor de 500 personas, las cuales no tienen agua y no se pueden lavar las manos ante la emergencia nacional por el nuevo COVID-19.

“Estamos teniendo precaución con la poca agua que hay, la cuidamos, nos lavamos la mano y de a poquito”, expresó el señor Benjamín, tras recibir a El Sol de San Luis en su domicilio, sobre la calle Ignacio Allende.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

A fuera de su vivienda, sobre la banqueta, está un tambo con capacidad de almacenamiento de 200 litros, llenarlo le costó 25 pesos el pasado martes y estima que sólo le durará para dos días máximo, y cuidandola para utilizarla en lo más indispensable.

“Estamos batallando desde hace una semana sin agua en las llaves, no sabemos por qué…a veces viene la pipa y a veces no, pero cuando están aquí se les amontona la gente y ya no alcanza a dejarnos agua porque se les acaba”, denunció.

Por su parte, en la casa de la señora María de los Ángeles Martínez, también en la misma colonia, viven 10 personas, y tampoco tiene servicio del vital líquido y tiene afuera de su domicilio tres tambos de 200 litros cada uno, llenos de agua, así como baldes y otros recipientes y de esa manera cumplir con las medidas de higiene para combatir el COVID-19.

La última vez que acudió una pipa particular compró lo que pudo del líquido, fueron más 600 pesos los que pagó y solo tendrá para un par de días, nada más y después tiene que volver a comprar, “así estamos”, lamentó.

Por su parte, Nayeli Claribel Rodríguez, dijo que está en la misma situación, y no tiene otra opción que comprar agua a los ´piperos´, “un servicio de lo más básico para cumplir con las medidas de higiene en estos días de contingencia, es lo que no tenemos todos los vecinos de aquí”, expresó.

Por otro lado, desde el pasado domingo cientos de familias de las colonias Rivas Guillen Sur y 21 de marzo no cuentan con el servicio de suministro de agua potable, tras una falla en el pozo “Rivas guillen”.

De acuerdo a información proporcionada por delegación del Organismo Interapas, el lunes se extrajo la bomba dañada y se reprogramó la instalación del nuevo equipo, no obstante no hay una certeza de cuántos días puede durar el arreglo de dicha falla técnica.