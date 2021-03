"En mi casa ya no me hallo”, el trabajo es hoy su mayor virtud

Desde hace 22 años se desempeña en el área de intendencia en el Ayuntamiento de Soledad, una satisfacción que le ha dado la vida y lo realiza con gusto porque le gusta su trabajo, además "ya no se halla en su casa", expresó.

Se trata de Yolanda Leija Carrizales, quien compartió que el trabajo le dio la oportunidad de rehacer su vida, una productiva después de que su esposo falleció hace más de 20 años y tuvo que tomar la titularidad de ser ‘jefe de familia’.

Ella sabe que tiene una gran responsabilidad en su labor, ya que en esta temporada de pandemia por el coronavirus, la limpieza es vital, tanto para los ciudadanos que acuden a hacer diversos trámites, como para sus compañeros y su propio bien.

"Me dediqué a mi trabajo, no he encontrado mejor acto de superación que el trabajo mismo, claro los hijos, pero ellos ya están grandes y solo vive una hija conmigo", compartió sobre su vida actual.

Yolanda fue entrevistada en medio de sus labores diarias, traía puesto un delantal color amarillo, en una de sus manos cargaba un balde y en la otra, un par de trapos, implementos para limpieza diaria.

Venía del Auditorio Municipal y se dirigía a otra área, a continuar con las labores del día, "mi día inicia a las 6 de mañana, me levanto, y a las 7 ya estoy aquí para iniciar con el trabajo, salgo a las 2 de la tarde", comentó.

Sobre la virtud de ser mujer, comentó que en su caso ha sido dedicarse al hogar, a su esposo cuando vivía y hoy en día a su trabajo, por otro lado, dijo que la mujer debe desenvolverse en el área que le guste, si es como madre, así, "creo que no importa el oficio, lo que importa es que donde estemos y lo que hagamos, nos haga sentir bien", concluyó.