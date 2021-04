En jaque puestos de revistas en Soledad, por nulas ventas

Propietario del puesto, lo trabaja como ‘hobbie’ porque no le genera ingresos rentables

Soledad de Graciano Sánchez.- Las revistas junto con la prensa diaria, han sufrido los efectos más adversos de la crisis que se cierne sobre el sector de este tipo de negocios, por un lado la pandemia del Covid-19 y la otra, el acceso fácil de información de todo tipo a través de internet.

Así lo consideró el señor Francisco Herrera Vazquez, de 64 años de edad, propietario del único puesto de revistas y periódicos que se ubica en los alrededores del Jardín Hidalgo, en plena zona Centro, y donde lleva ubicado 33 años continuos.

Cuestionado sobre el comportamiento de las ventas en su negocio, dijo que bajaron en un 70 por ciento aproximadamente, las revistas de farándula, cuentos, colección o cualquier otro tema, no se están vendiendo.

Como ejemplo mencionó que la TVnotas que era muy solicitada en su tiempo, vendía hasta 100 por semanas, luego bajó a 70 ejemplares, “y últimamente si vendo 15 son muchas... y están congeladas muchas revistas, algunas no me llegan, no sé qué esté pasando”, precisó.

Otra revista que se vende ‘más o menos bien’ es GQ, estadounidense mensual para hombres que se enfoca en la moda, el estilo y la cultura masculina, del resto, y así, no hay revistas solicitadas en tiempos de pandemia, con respecto a los periódicos es la misma situación.

Por otro lado, aunque no tiene competencia de otro puesto de revistas en la zona Centro del municipio, sí la tiene directamente con una conocida cadena de tiendas de conveniencia mexicana, y no se diga el Internet.

Esta situación la están padeciendo los comerciantes que, como él, se dedican a la venta de revistas y diarios, y a su juicio, es un negocio que ya no es redituable, pues dijo, hoy todo se encuentra en internet, no solamente la información que se genera día a día, sino de cualquier tema.

En cuanto a los orígenes de su quiosco, comentó que su papá se dedicaba a la venta y compra de revistas usadas, “fue la forma en que nos sacó a nosotros adelante, entonces de ahí algo se me quedó e incursioné... fue mi cuñado el que empezó con este puesto, y nada más duró un año y me lo pasó a mí, y hasta la fecha”.

A pesar de las más de tres décadas que tiene con el puesto, el señor Francisco dijo tajante que ya no es un negocio rentable, pues una persona que se dedica a la venta de esta variedad de impresos no podrá subsistir, y tiene que buscar otra forma de generar recursos extras.

“Para mi esto fue un complemento, porque me gradué como maestro, ahora estoy jubilado, pero durante un tiempo de mi vida, cuando tenía 6 años de profesor de Telesecundaria, me decidí a poner el puesto, y este era mi complemento económico y ahora es como un hobbie, para tener algo qué hacer, porque a la edad de uno, irse a encerrar, no”, finalizó.

