El proceso para que Soledad se desincorpore de Interapas no es un tema sencillo: Funcionario

El proceso para que Soledad de Graciano Sánchez se desincorpore del organismo operador del agua Interapas sigue y se espera que sea en este mes de enero, cuando se pueda tener algún adelanto, mientras llega ese momento, se continua trabajando en el estudio técnico que se requiere y que definirá la parte técnica operativa, aunque el tema de la infraestructura, que es la parte de con que se quedará cada una de los involucrados, deberá tratarse aparte.

Así lo señaló el Secretario General del Ayuntamiento Ernesto Barajas, quien indicó que es uno de los temas prioritarios para este 2023, el cual no es sencillo, pues se trata de una decisión que debe ser estudiada, evaluada y debidamente presentada, para posteriormente ser votada primero ante el Cabildo y posteriormente, en caso de ser aprobada, ante el Congreso del Estado.

“En este momento se esta en espera de que se concluya un estudio técnico, que es importante porque en base a lo que se determine, es como se va a fundamentar el dictamen que en su momento, ya concluido, pueda ser discutido y en su caso aprobado, en cabildo, que espero que no sea muy para allá y en este mes tengamos un adelanto” dijo el funcionario.

Al ser cuestionado sobre el tema de la infraestructura, Ernesto Barajas reconoció que no es un tema sencillo, ya que el separarse de Interapas, involucra varias dimensiones, no solo es la parte de operación y jurídica, que es mucha en si, sino también la parte patrimonial, que dijo, se tendrá definir en una sesión aparte, para determinar como y en que sentido se tiene que hacer el proyecto, para determinar que parte del patrimonio es de Soledad y que no lo será.

Finalmente al ser cuestionado sobre si el hecho de que no se haya nombrado a un titular del Interapas y que únicamente se tenga un encargado de despacho, este afectado el proceso para la desincorporación de Soledad del organismo operador del agua, el funcionario dijo que no, pues se continúa trabajando y en su momento, el proyecto será presentado ante las instancias correspondientes.