"El Mijis no nos representa", habla colectivo Makawani Totlahtol

Soledad de Graciano Sánchez.- El colectivo Makawani Totlahtol (Que florezca nuestra lengua), lanzó un enérgico rechazo a que personas que no representan a los pueblos y comunidades indígenas como el caso de Pedro Carrizales ´El Mijis’, quiera ocupar una candidatura Federal plurinominal que le pertenece solamente a los pueblos indígenas.

El colectivo tiene su sede en el municipio soledense y representación en todo el estado de San Luis Potosí, conformado por indígenas nativos de la entidad y otras entidades del país que radican en el estado potosino.

Al enterarse de que Morena registró al legislador en el Congreso del estado de San Luis Potosí, como aspirante a diputado federal por el principio de Representación Proporcional como candidato indígena, vino la indignación.

Por lo anterior, decidieron hacer un un llamado a los Órganos Electorales, Partidos Políticos, los Pueblos Indígenas del mundo, Pueblos Indígenas de México y Pueblos Indígenas de San Luis Potosí.

Expresaron que rechazan que personas que no representan a los pueblos y comunidades indígenas como el caso del legislador, quiera representarlos, “ya que no reúne los requisitos de elegibilidad, que no proviene de las comunidades indígenas, mucho menos de los pueblos indígenas”.

“Esto demuestra su ambición del poder por el poder, por lo tanto rechazamos contundentemente dicha propuesta, que es una ofensa y un insulto a la inteligencia de los pueblos y comunidades indígenas”, indicaron en un documento que hicieron llegar a esta redacción.

Los integrantes del colectivo indígena, hicieron un llamado a todas la corrientes de pensamiento, a los Partidos Políticos y a los Organismos Electorales, a respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como a los migrantes mexicanos que hablan otras lenguas originarias y provenientes de otros Estados de la República, a organizarse y defender sus derechos.

Asimismo, exigimos la renuncia a la candidatura de Pedro Carrizales, porque sostienen que no los representa, y no quieren tampoco la interpretación a modo del principio de autoadscripción en el que cualquiera con ambición de poder, se autodescriba como indígena, señalaron.

“Hermanas y hermanos, ha llegado el momento de exigir de manera enérgica a ser escuchados y ser partícipes en la vida pública y política en nuestro Estado y nuestro país, ante esta situación exigimos ser partícipes, ser representados y estar en todos los Poderes que conforman a la Nación.

