Ejecución de obra pública para el 2021, hasta que lleguen los recursos del Ramo 33

En el último año de la administración 2018-2021 del Gobierno Municipal, la prioridad será realizar obras de infraestructura urbana como ampliación de redes eléctricas, de líneas de conducción de agua potable, rehabilitación de calles, pavimentaciones, reencarpetamiento, equipamiento urbano, rescate de espacios públicos, por mencionar algunos.

Sin embargo hasta no saber el monto de los recursos que llegarán vía Tesorería Municipal de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33, se podrá saber del paquete de obras que tienen, cuántas se llevarán a cabo, informó lo anterior el director de Infraestructura Municipal, Benjamín Pérez Álvarez.

En ese sentido, añadió que tampoco se tiene certeza de las afectaciones hasta no tener los recursos en las arcas municipales, “decir cuántos obras -realizaremos- es aventurado, porque si lo hacemos del conocimiento de la población y el recursos es limitado, generamos un compromiso no cumplido, pero una vez que tengamos el monto podremos decir para qué obras no ajustará, y en dado caso, si habrá afectación”, reiteró.

Perez Alvarez, añadió que la dependencia a su cargo seguirá desarrollando de forma normal obras de acuerdo a lo que se proyecte y priorice, para lo cual cuentan con un paquete de obras para validar y revisar, las cuales dependen de los recursos asignados.

En cuanto a si las próximas elecciones electorales interrumpirán la obra pública en el municipio, dijo la administración deberá seguir ejecutando sus obras, siendo respetuosos de las disposiciones electorales, “hay restricciones en cuanto actos públicos, pero eso no impide seguir ejecutando los trabajos'', aseguró.