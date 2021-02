Dos mil vendedores ambulantes tiene Soledad de Graciano Sánchez

Soledad de Graciano Sánchez.- Aunque la pandemia ha devastado los medios de subsistencia de las personas vendedoras ambulantes al interrumpir su capacidad de trabajo y ha dejado a muchas de ellas en la lucha por su supervivencia, en el municipio entre 2 mil y 2 mil 500 están en esa condición, de los cuales, unos 400 son adultos mayores.

Así lo reveló la directora de Comercio Municipal, Graciela Gaytán Díaz, al detallar que esa cantidad de comerciantes varía de acuerdo a la época del año, pues algunos son comerciantes por temporadas en el Día de la Amistad, Día del Padre, Día de la Madre, Día de Muertos, por mencionar algunas festividades, y en las que se otorgan permisos para la venta de diversos productos alusivos a las fechas.

“Son permisos temporales, y en esos días se convierten en vendedores ambulantes, por eso varía el número, ahora con la pandemia como lo hemos informado antes, no se han otorgado y han disminuido”, puntualizó.

Sin embargo, los que tienen en su padrón como vendedores ambulantes actualmente son alrededor de 2 mil, entre los que se ubican los permisos otorgados recientemente a personas mayores de 60 años, como una medida de apoyo en esta pandemia por el coronavirus.

Directora de Comercio Municipal, Graciela Gaytán Díaz

“A ellos no se les cobra su permiso, lo valoramos y le damos seguimiento dependiendo a lo que se quieran dedicar, y sí lo están trabajando, porque lo verificamos, algunos venden productos de limpieza, bisutería, dulces, churros... ellos han incursionado en el ambulantaje”, indicó.

En cuanto a la regularización de este oficio en la vía pública, sea ocasional, eventual o habitual, además de tener su permiso correspondiente, es que no deben estar cerca de los comercios establecidos para evitar fricciones y molestias, de lo contrario se tienen que reubicar.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Este gobierno municipal es amigos del comercio en general, ambulantes, fijos y semifijos, a todos ayudamos en esta época de pandemia, como lo hemos manifestado en otras ocasiones”, reiteró.

Reconoció que en ambulantaje se encuentran quienes no encuentran otra forma de generar ingresos, “hay que dar salidas, expectativas...es el derecho que todos tenemos a buscar ingreso y mantener a nuestras familias”, expresó.

La funcionaria municipal, indicó que en los recorridos que han realizado recientemente a todos en general, independientemente de lo que venden, se les ha estado solicitando acatar las medidas y restricciones, lo que incluye cerrar sus comercios y/o retirarse de las calles a las 18:00 horas.

Para finalizar en este próximo 14 de febrero, Día de la Amistad, dijo que si no cambia el semáforo de riesgo epidemiológico rojo, no se expedirán permisos, una fecha importante para el sector informal, incluso, dijo, ya se han acercado personas a la dirección de Comercio, para preguntar si darán permisos o no, pues muchos están interesados en vender productos alusivos.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Inspectores hostigan a vendedores de alimentos en Tequis

Local Buscan aplicar nuevo protocolo para evitar aglomeraciones en 'Las Vías'