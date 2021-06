DIF de Soledad realizó nueva entrega de sillas de ruedas

En apoyo a personas en situación vulnerable y con capacidades diferentes, el Sistema Municipal DIF hizo entrega de 18 sillas de ruedas, para que puedan tener una mejor movilidad y desplazarse con mayor facilidad.

El acto de entrega se realizó en el exterior de la institución de asistencia social, en donde la directora, Lucía Martha Ramírez Rodríguez, informó que esta entrega corresponde al mes de mayo, ya estaba programada, y habrá una más en los próximos días, antes de que termine junio otras 13 sillas, “y otra entrega para el mes de julio, que son 20”, precisó.

Paula Montero | El Sol de San Luis

La funcionaria municipal comentó que el trabajo que se realiza al interior de DIF Municipal no se ha detenido, “la indicación es que no paremos en algún trámite o solicitud que recibamos, y esta es la muestra, hoy ellos son los beneficiarios y habrá más, entonces lo que procuramos es darle la agilidad al trámite para no hacerlos esperar en sus peticiones”, destacó.

Invitó a los ciudadanos que en este momento estén necesitando de una silla de ruedas, se acerquen a las instalaciones de DIF y lo soliciten, “tiene que haber una nota médica, en donde esté avalando la necesidad de la silla de ruedas o del bastón qué es lo que ampara la compra, su copia de la credencial de elector y su comprobante de domicilio”, detalló.

Por último dijo que las sillas de ruedas son un instrumento de apoyo principal para personas que viven con una discapacidad motriz, o derivado de enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión, accidentes, entre otros, y que les brinda mayor seguridad y movilidad.