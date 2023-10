Detenida construcción de dos desarrollos habitaciones en Soledad

-De acuerdo a Gabino Manzo Castrejón, aunque se requiere una respuesta rápida por parte del Interapas, estas también deben ser responsables

Martha Zaragoza

Fotos Juana María Olivo

Actualmente en Soledad de Graciano Sánchez se tiene detenida la construcción de dos nuevos desarrollos habitacionales debido a que no cuentan aún con el dictamen de factibilidad del Interapas, aunque el resto de los requisitos que deben de cumplir ante otras instancias, se han cubierto al cien por ciento.

De acuerdo a Gabino Manzo Castrejón titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio, la autorización de los nuevos fraccionamientos se hace a través de una mesa colegiada en donde coinciden varias instancias, entre ellas la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Ecología y de Tránsito Municipal, entre otras quienes de acuerdo a sus funciones entregan los dictámenes.

Y en este caso, es el Interapas quien no ha hecho entrega de dicho documento, por lo que aseguró que la construcción de estos desarrollos no se llevará a cabo mientras no se tenga, pues consideró que si se llega a presentar algún problema o carencia de algún servicio, quienes terminan sufriendo lado consecuencias, son quienes adquieren dichas viviendas.

“Tenemos un par de fraccionamientos que tienen todos sus dictámenes listos y están detenidos porque falta el tema del agua, la autorización de fraccionamientos en la mesa no es un tema de mayorías, sino que debe de contar necesariamente todos sus dictámenes y el del Interapas al igual que los demás es indispensable, no podemos aprobar algo sin tener un dictamen positivo, porque quien sufre las carencias es quien adquiere la vivienda, nosotros sentimos la responsabilidad completa porque no autorizamos viviendas, sino hogares” dijo en entrevista.

En donde dijo que no se va a construir ningún fraccionamiento si no cuentan con todos los dictámenes, porque si bien es cierto que se cuestiona al Interapas y a cualquier otra instancia en la mesa colegiada respecto a respuestas prontas, también es necesario que cada una de las decisiones debe ser responsable.

Asegurando que en el ayuntamiento de Soledad no serán irresponsables y

seguirán esperando que estos dos desarrollos, los cuales como cualquiera son importantes, tengan sus dictámenes de factibilidad por parte del Interapas, para que puedan ser construidos.