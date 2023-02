Detectan a la semana hasta 10 comerciantes sin permiso en Soledad

En Soledad de Graciano Sánchez semanalmente son detectados hasta diez comerciantes que no cuentan con el permiso correspondiente para ofrecer sus productos en la vía pública, reconoció el titular de la Dirección de Comercio Javier Rodríguez Contreras.

Quien dijo que son detectados a través de los diferentes recorridos que realizan los inspectores, explicando que cuando esto sucede, hay un acercamiento con ellos para invitarlos a que se acerquen al ayuntamiento para que se pongan en regla, sin que haya sanciones de por medio.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

De los rubros en los que más se detecta a comerciantes en esta situación, Rodríguez Contreras indicó que son varios, pero el principal es la comida, pues mucha gente desconoce que incluso si salen a vender elotes, duritos u otro tipoi de botana, también requiere autorización.

“Semanalmente detectamos hasta diez comerciantes que no tienen los permisos para vender en la vía pública, cuando nos damos cuenta de su situación, los invitamos a que se acerquen con nosotros para que se regularicen y podamos otorgarles algún lugar” declaró el funcionario.

Quien indicó que no en todos los casos los permisos son otorgados en el lugar en el que los comerciantes estaban instalados originalmente, ya que se tiene que revisar primero si es viable o no y en caso de que no, se busca un espacio en donde pueda ser reubicados.

