Desde redes sociales evitarán promover a candidatos

Algunas páginas de dependencias municipales en fecebook del Ayuntamiento de Soledad cambiaron la foto ‘de perfil’ en blanco y negro, con motivo de la veda electoral, que consiste en no difundir o promover a ningún candidato o propuestas de los mismos.

La veda electoral, silencio electoral o jornada de reflexión es el lapso durante el cual rigen una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política, que se aplican cuando hay elecciones, y pueden comenzar unos días u horas antes y terminar horas después.

Sin embargo en las redes sociales del gobierno municipal ya iniciaron, limitándose a no publicar nada respecto a candidatos y sí acciones que son de beneficio de la ciudadanía que sigue estas páginas.

La página de Facebook no es necesario ocultarla, con no publicar en ella, es más que suficiente, además de no difundir propaganda electoral, así páginas como Educación Acción Cívica Soledad, DIF Municipal y Cultura Soledad Graciano Sánchez, están en esa sintonía electoral.