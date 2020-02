Desde Estanzuela, va a barrer calles a Soledad

Diariamente recorre más de 57 kilómetros al día, desde la localidad Estanzuela en Mexquitic de Carmona a Soledad, para cumplir con su jornada laboral de mantener las calles y otras zonas públicas del municipio limpio, un trabajo digno que requiere compromiso

Este recorrido lo realiza desde hace 20 años, seis veces a la semana y para lo cual debe de abordar dos camiones de transporte público de ida y otros dos de regreso a su hogar, la señora Herlinda Tovar Onofre, de 54 años de edad.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Un trabajo sacrificado que implica recoger lo que otros ciudadanos ´tiran´ sin pudor a las calles, banquetas y áreas verdes, aunque haya cerca contenedores de basura, pareciera que a algunos habientes les da igual arrojarlo a cualquier lugar, lamentó.

Trabajadora del departamento aseo de´parques y jardines´ dependiente de Servicios Municipal del Ayuntamiento de Soledad, dijo con agrado que le ha tocado barrer desde la avenida Los Pinos, una de las principales avenidas de esta demarcación, hasta las áreas verdes de la colonia San Antonio.

Actualmente tiene a su cargo la limpieza de la Plaza Principal y sus alrededores, iniciando su jornada a partir de las 08:00 a 15:00 horas, “me gusta mi trabajo, es sacrificado, pero ya me acostumbré y lo hago con agrado”, aseguró.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Añadió que para mantener limpia su área, uno de los primeros requisitos es tener una amplia disponibilidad y aptitud para el trabajo. No es que se requieran conocimientos o habilidades especiales en particular, pero aun la actitud positiva y responsable es fundamental cuanto tienen que limpiar lo que otros no pueden depositarlo en la basura, como debería de ser.

“Este trabajo bien lo puede hacer un hombre, pero ya no hay labor que no realice una mujer” indicó al opinar sobre el tema de la igualdad, la cual dijo, existe cuando la mujer se pone limitaciones.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Por lo anterior, dijo que está satisfecha de haber nacido mujer, a pesar de las implicaciones, cuáles, las que tienen que ver con la inseguridad, y que tiene a este sector preocupado, por lo demás, dijo, es vivir el día a día.

En ese sentido se manifestó por mantener siempre comunicación en familia para evitar siempre la violencia, platicas madres e hijos, temas de prevención, es lo que propondría para erradicar este flagelo social.

Madre de cuatro hijas, abuela de una nieta de 20 años, comentó que su familia ha sido factor importante para permanecer en este trabajo, no por lo que implica barrer las calles, sino por las distancias que recorre todos los días.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Así, Herlinda, interrumpida mientras limpiaba la Plaza Principal, escoba en mano y guantes en sus manos, indicó a El Sol de San Luis que hasta que su salud lo permita o se jubile, las calles y otras zonas públicas que se le asignen, permanecerán libres de basura para ofrecer un aspecto agradable a la ciudadanía y a los visitantes.

Para el próximo Día Internacional de la Mujer, no pide mucho, un abrazo y flores, “me gustan los ramos de flores”, concluyó.

También lee:

Soledad Con mi trabajo sostengo a mi familia: Alicia

Soledad Mujer policía, un reto entre caballeros