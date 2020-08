Dedicado a mi municipio y no las "grillas", dice Villafuerte respecto a tema López-Gatell

Soledad de Graciano Sánchez.- “Estoy dedicado a trabajar en mi municipio y no en ‘grillas’”, expresó el Presidente Municipal, Gilberto Hernández Villafuerte, respecto a la petición de la Asociación Nacional de Alcaldes, quienes demandan la destitución del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Al mismo tiempo dijo que no forma parte de dicha agrupación de ediles, “no, no he participado con ningún asociación, y prácticamente me dedico a trabajar por mi gente, lo que me ocupa, las grillas no me interesan”, declaró.

Añadió que, ya sabrá el Presidente de la República qué hacer con el encargado de la estrategia nacional contra Covid-19, mientras que el público mexicano también sabrá juzgar, “yo me dedico a trabajar”, reiteró.

Hernández Villafuerte consideró que sí es un tema delicado el cómo llevar la pandemia, “siento que se aceleró un poco la campaña “quédate en casa”, el momento indicado hubiera sido este, pero no fue así y estamos moviéndonos según nos indican los contagios, pero nosotros no bajamos la guardia y atendemos las instrucciones de las autoridades sanitarias”, precisó el edil.

Cabe mencionar que la Asociación Nacional de Alcaldes y la dirigencia de la Confederación Nacional de Municipios respaldaron la petición de los nueve gobernadores de la Alianza Federalista que la semana pasada demandaron la destitución del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.