Sólo 50% de mujeres denuncian la violencia

Soledad de Graciano Sánchez.- Aunque un 50 por ciento de las mujeres que auxilia la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género (UAVI) se deciden a denunciar la violencia, sigue existiendo un porcentaje similar de víctimas que permanecen en la inacción.

Así lo informó la titular de la UAVI, Verónica Miranda Nolasco, tras mencionar que la mayoría de los llamados son de mujeres, madres de familia en todos los casos.

De acuerdo al informe proporcionó con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, expone que al principio de la pandemia a mediados del mes de marzo, a la fecha, se tiene un acumulado de 348 reportes de violencia familiar atendidos, y la mitad ha procedido con una denuncia formal.

La funcionaria añadió que actualmente se ha reducido la incidencia de telefonemas por este mismo motivo, sin embargo se siguen registrando porque en muchos casos el agresor está en confinamiento o bien, realizando ‘home office, es decir, trabaja desde su hogar, “lo representa que el agresor esté todo el día en casa”.

Añadió que el trabajo de difusión que han realizado a través de las redes sociales, así como llevando información a las colonias del municipio, entregando trípticos con los números de emergencia en el municipio, ejemplos de casos de riesgo a su integridad y recomendaciones para actuar, tanto en su cotidianeidad como en una emergencia.

Lo anterior ha ayudado a que las mujeres rompan el silencio y denuncien, incluso hacen acompañamiento para que no se sientan solas en este proceso, pero otras se siguen resistiendo a actuar en contra de su agresor.

En primer lugar porque temen que, en caso de hacerlo, los actos violentos se multipliquen y, en segundo lugar, por el desempleo en la mujer, lo que conlleva ausencia de recursos y, por tanto, dependencia económica de su agresor, incluso, la esperanza de que su pareja cambie.

“En UAVI las exhortamos a denunciar, que no se queden calladas, pero como te menciono, muchas regresan y reinciden, y no podemos obligarlas, pero hacemos nuestro trabajo para no revictimizar”, puntualizó.

Cuestionada si la violencia también es ejercida hacia los hijos, sean niños o adolescentes, Miranda Nolasco, aseguró que contra los niños sí se presentan casos pero son esporádicos, ejemplificando de que 100 casos un niño resulta agredido, en tanto a adolescentes, todavía menos se registran.

“Nosotros hemos bajado la guardia, el personal de la UAVI brinda el apoyo, acompañamiento y asesoramiento con las medidas sanitarias, y es importante mencionar que no actuamos solos, nos apoyamos en otras instituciones”, indicó.

Lo anterior, se refiere a DIF Municipal de Soledad, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), “tenemos enlaces con estas dependencias en caso necesario es un trabajo coordinado que actúa cuando la mujer se decide a dejar esa vida de violencia y dependiendo el caso, se canaliza a estas áreas”, explicó.

UAVI primer respondiente

Sin embargo, como primer respondiente en casos de violencia familiar o de género en el municipio soledense, la UAVI cuenta con sus propios oficiales de la Policía Municipal capacitados para atender este tipo de situaciones.

En ese sentido, se explicó que la unidad cuenta con un protocolo de atención para personas víctimas de violencias en el hogar con el objetivo de brindar asesoría, atención y canalización oportuna para dignificar sus condiciones de vida.

Ya sea a través del número de emergencias 911 o llamar directamente a la UAVI, se canaliza la llamada y se envía la unidad más próxima al domicilio para lograr la intervención.

Una vez en el lugar se realiza la intervención por parte del personal operativo, resguardando en todo momento la integridad de las víctimas e integrantes de la familia que se encuentran en riesgo en ese momento.

Una vez brindada la información se le pregunta a la mujer y/o familia víctima de agresión si desea denunciar y se le da acompañamiento al Ministerio Público, así como traslado a u centro médico para levantar el parte médico de lesiones y finalmente, se le lleva al lugar seguro de su elección

