De ama de casa, a instructora de fitness

Desde hace 11 años inició un estilo de vida donde la actividad física ha sido primordial para lograr cambios no solamente físicos, sino también emocionales, desde la pérdida de peso, hasta erradicar miedos e inseguridades.

Se trata de Cecilia Miramontes Gallegos, de 46 años de edad, quien tenía sobrepeso, lo que a su vez le provocaba ser insegura, pero todo eso quedó atrás; hoy en día no solo logró su objetivo, sino ha logrado más de que lo esperaba, fortaleció los músculos, pero al hacerlo de manera regular también conlleva al aumento del tamaño, la potencia y el aguante de los músculos.

Cecilia Miramontes Gallegos Instructora Fitness / Daniel Esquivel

“Antes tenía la mentalidad de que la mujer no podía levantar pesas, claro, no se compara la fuerza con la de un hombre, pero mi plan inicial fue bajar 20 kilos, porque pesaba casi 80 kilos y ahorita estoy en 61”, compartió con El Sol de San Luis.

Madre de familia de dos varones, recomendó ejercitarse y erradicar esa ‘mentalidad’ del ‘no puedo’, “todos podemos hacerlo, el ejercicio es bueno, nos da calidad de vida, nos levanta el autoestima”, destacó.

Y es que, a lo largo de los años que ha practicado el ejercicio, “en lo personal, me ayudó mucho, me quite inseguridades, por eso lo recomiendo...práctico stollman, crossfit y gimnasio en Super Body Gym, Alberto, fue quien me ayudó a cambiar físicamente y mentalmente”, dijo.

Aseguró que el solo hecho de estar en el peso adecuado, aumenta la confianza, se trabaja la seguridad por la disminución de los números en la báscula, todo un proceso que lleva tiempo, pero no es imposible.

Cecy, como la llaman sus compañeros, participó en una exhibición de rutinas de entrenamiento, cuya utilidad va más allá de la apariencia física, mostrando lo que puede hacer con constancia y disciplina, levantamiento de pesas, “normalmente estas actividades las hacemos una vez a la semana, los miércoles, entrenamiento tropa, que es funcional, donde se lleva peso muerto, salto de cuerda, boteo de llanta, trabajamos resistencia y cardiovascular”, explicó.

Cecilia ya no solamente se dedica al hogar, también es instructora, comentó que este es un hábito de vida que ha adquirido y no se ve a futuro no haciéndolo, “no me veo dejándolo”, finalizó.