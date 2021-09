"Daremos lo mejor"; entregará alcalde de Soledad resultados

"Con más tiempo y una estrategia bien definida, pudiéramos mejorar mucho en el tema de la seguridad" "Vienen tiempos muy buenos para los soledenses, la alcaldesa invertirá en más obras porque tendrá más recursos en la historia de las administraciones municipales"

El próximo 26 de septiembre se cumplen 7 meses desde que el alcalde Gerardo Zapata Rosales, tomó el relevo en Soledad de Graciano Sánchez, dando seguimiento a los trabajos de la administración 2018-2021, y en donde se perfila entregará resultados, al tiempo de "dar lo mejor de sí" para estar a la altura de la responsabilidad, en un municipio que es más sostenible.

Gerardo Zapata Rosales, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez / Cristian Robledo

“Es una satisfacción muy grande, no tengo palabras para describirlo, es un sueño hecho realidad estar al frente de una comunidad, una gran responsabilidad e importante haber cumplido con el objetivo que me tocó asumir a partir de febrero de este año”, expresó el edil en entrevista para El Sol de San Luis.

Sobre su aportación para el crecimiento y/o desarrollo del municipio, respondió que fue la disciplina en el trabajo, explicó que retomó una dinámica de trabajo y vocación de servicio entre todos los funcionarios, desde el personal de aseo hasta el director de área.

Detalló que como en cualquier trabajo, la hora de llegada fue importante para retomar esa disciplina, “y me decían que llegaba muy temprano... las juntas de gabinete eran todos los días a las 07:00 de la mañana, me dicen que, ¿por qué?, pero era la hora en la que todos podían venir sin pretextos y la terminaba a las 08:00, para que iniciaran con sus actividades sin quitarles tiempo efectivo de trabajo”.

Durante esa hora planeaban las acciones de trabajo, y dónde habría que “apretar” para dar resultados, y es que, reconoció que después de trabajar en un ayuntamiento desde 2015, y luego con la reelección en el 2018, “estaban acostumbrados a llegar a las 11:00 o 12:00 del día, por lo que empezó su gestión cambiando esa dinámica laboral, “esto es una de las satisfacciones que me llevo, que volvimos a esa esencia de actitud de servicio, y no porque no la tuvieran, sino de reafirmarla”, precisó.

Cuestionado sobre qué le faltó por hacer, tomando en cuenta que esta administración concluirá en un par de semanas, reconoció que la pandemia complicó bastante el trabajo municipal en general, afectó en todos los aspectos, principalmente en lo económico, como a los ciudadanos y empresas de todos los niveles.

En ese sentido, se desencadenaron otro tipo de situaciones que afectaron el rubro de la seguridad, “es donde me quedo con un sabor amargo, ahí podemos hacer más cosas, hay una área de oportunidad muy grande en ese tema, donde con más tiempo y una estrategia bien definida, pudiéramos mejorar mucho”, reconoció el edil.

En cuanto a obras que faltan por entregar a la comuna soledense, añadió que se trata de pavimentaciones de calles con red de drenaje sanitario incluido, banquetas, áreas recreativas, así como electrificación en varias colonias, las cuales espera inaugurar en los últimos días del presente mes.

“Por las condiciones del clima se han ido retrasando, pero ya están prácticamente terminadas no se dejará nada pendiente, y si no me toca entregarlas, la siguiente administración podrá iniciar con estas entregas en los primeros días de su gestión”, apuntó.

Destacó que una obra retrasada es la remodelación en la entrada principal al primer cuadro del municipio, para mayor ubicación frente a la secundaria Graciano Sánchez Romo, sobre lateral Matehuala.

“Es una obra que la gente ya pedía, ahora con la contingencia no hay clases presenciales, pero antes de eso, era un caos vehicular y peatonal, con esta obra todo esto cambiará habrá un estacionamiento para los profesores o los padres de familia que acudan a dejar o recoger a sus hijos...es una obra importante, ahí también se colocará un monumento de cantera de Graciano Sánchez Romo, espero entregarla antes de que concluya la administración, vamos a dar otro aspecto urbano al municipio”, destacó.

En cuanto a lo que viene para el municipio con la alcaldesa electa, Leonor Noyola Cervantes, añadió que al formar parte del mismo grupo político del Gobernador electo, el municipio se va a consolidar aún más, “vienen tiempos muy buenos para los soledenses, será un gobernador amigo de Soledad, es su casa, y en los próximos años habrá grandes beneficios, no solamente en cuestiones de apoyo social y reestructurar la seguridad y de muchos otros aspectos como deporte y cultura, en los que ya hemos venido trabajando, vienen cosas buenas para el municipio y la alcaldesa va a tener la posibilidad de convertirse en una edil que invertirá en más obras porque tendrá más recursos en la historia de las administraciones municipales”, aseguró.

En el plano personal y como figura política, el próximo cargo del todavía alcalde, Gerardo Zapata Rosales, será la Secretaría de Comunicación Social en la próxima administración estatal, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona.

Este próximo puesto, reconoció, es lo suyo, pues sus inicios laborales fue en los medios de comunicación, al estar a cargo del área deportiva en un periódico local en San Luis Potosí, en donde laboró 15 años, “ahí pasé por todos los todos los departamentos, y después de ahí estuvo trabajando como jefe de sección de deportes, después ingresé a la función pública, también en el área de deportes, luego pase a la comunicación social con el gobernador electo en Soledad, después con el ex alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte... y ahora me dan la oportunidad de ser alcalde, pero los medios de comunicación es donde siempre me he desarrollado, y de alguna u otra forma la política y los medios, van de la mano”, puntualizó.

Por último Zapata Rosales, reiteró su satisfacción a cargo del municipio, nativo del mismo, por lo que ha visto crecer a Soledad en los últimos años, “vienen los mejores años para Soledad, va a cambiar más de lo que se ha venido haciendo, ya es el segundo municipio más importante, pero con el nuevo gobierno del estado, pudiera ser el municipio más importante de la entidad”, concluyó.

