Cumplen mandos policiacos y agentes de la DGSPM con pruebas de control y confianza

En Soledad de Graciano Sánchez tanto los mandos policiales, como los elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal han presentado sus pruebas de control y confianza, además de cumplir con pruebas físicas , psicológicas y de uso de sustancias, acciones que permiten que se genere entre la ciudadanía una mayor sensación de credibilidad.

Así lo dijo el Secretario General de Gobierno Ernesto Barajas Ábrego, al ser cuestionado sobre la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo de proponer este tipo de pruebas a los mandos policiacos de cada uno de los municipios que integran San Luis Potosí, esto acorde a un planteamiento hecho por el presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, para que las o los secretarios de seguridad de los 32 estados se sometan a estas mismas pruebas.

“En Soledad de Graciano Sánchez tanto los mandos, como todos los integrantes de la Dirección de Seguridad Publica Municipal que deban cumplir con este trámite, cuentan ya con sus exámenes de Control y Confianza, también han aplicado otras pruebas, como son las psicológicas, de usos de sustancias, las físicas, ya que de no hacerlo, no pudieran estar trabajando por la seguridad de la gente” dijo en entrevista.

En donde explicó que para el ingreso de las o los elementos, es necesario que se sometan y pasen esta serie de pruebas, con las cuales se busca garantizar la honradez de los elementos, generando también una sensación de credibilidad entre los habitantes del municipio.

Barajas Ábrego indicó que las pruebas que se presentan no solo con la gente de nuevo ingreso a la corporación, sino que también llevan una continuidad, ya que tienen una vigencia de tres años, por lo que periódicamente se están aplicando estos exámenes con el apoyo de instancias como la federación y el estado.

Asegurando que quien no se acerque a practicarse estas pruebas no puede estar en la corporación, mismo caso para quienes no logran pasarla, aunque refirió que para quien no pasa, tiene una segunda oportunidad y de pasarla, se puede reintegrar a sus actividades.