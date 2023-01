Crispín Arenas, de los últimos "globeros" que quedan en SLP

Desde hace más de 55 años, Crispín Arenas ha recorrido las calles de Soledad de Graciano Sánchez vendiendo globos, un oficio que le permitió conocer varias ciudades de México y que le ha servido para mantener a su familia, pero que poco a poco va desapareciendo, debido a que ya la gente no se quiere dedicar a esto, debido sobe todo, a la baja en las ventas, aunque también hay otros factores.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Y es que dice que antes por ejemplo, se podía salir a la calle con cien globos con gas y en tres o cuatro horas, gracias a las y los niños que son sus principales clientes, se vendían todos, cosa que no ocurre ahora, pues se llevan 10 o 15 globos y hasta sobran.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Inicie a los seis años, gracias a un señor que me invitó, porque nadie en mi familia se dedicaba a la venta de globos, me gustó el negocio y me quedé, me permitió mantener a los míos y aunque actualmente ya solo sirve para sobrevivir, yo sigo recorriendo las calles, ahora en bicicleta, porque antes era caminando, eso siempre con mi silbato” dijo a El Sol de San Luis.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Una de las razones, es que esos globos con gas, que eran pintados a mano y que podían tener distintas formas como pulpos, lo que los hacia mas atractivos, hoy en día ya no se elaboran, debido se dejaron de fabricar, luego de que se hiciera el anuncio de que se iba a eliminar el plástico de un solo uso y no sabe si en un futuro podrán elaborarse nuevamente.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Esos globos que se usaban para llenar con gas, que pintábamos a mano, ya no los fabrican desde que empezaron con retirar las bolsas, se dejó de vender este globo que es de mejor calidad, para aguantar tanto el helio, como el sol, no sabemos si se seguirá produciendo, pero nos afecta, porque era lo que mas vendíamos, era mas atractivo para los niños, porque estaban pintados a mano, les dábamos formas y ahora no los podemos ofrecer” dijo Crispín Arenas.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Que señaló que actualmente ofrece otros productos, como son los globos que llevan elástico y plástico, que pueden ser utilizados como balones o aquellos a los que también dentro de plástico, se les da diferente forma, como puede ser algún animal o un carrito, entre otros, aunque estos no se venden igual.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Sobre la competencia y el que esté de moda actualmente el uso de diferentes arreglos con globos, Crispín Arenas dice que si bien les afecta, porque la gente antes les hablaba a ellos, no es algo que le preocupe, pues el sol sale para todos.

