Continúan las largas filas para vacunación vs el Covid-19 en Soledad

Las largas filas de jóvenes que buscan la vacuna contra Covid-19 continúan en Soledad, aunque ahora, a decir de ellos mismos, ha sido menos el tiempo de espera, debido a que se extendió un día la vacunación, además de que hubo más información acerca de los requisitos que había que cumplir, como el ser acompañados por un adulto.

Aunque también hubo casos de jóvenes que no alcanzaron a ser vacunados durante el jueves y tuvieron que acudir a temprana hora, como Alejandro, a quien le dijeron que ya no podía formarse “Yo vine desde ayer, estaba aquí en la tarde, pero me dijeron que ya no podía formarme, así que vine hoy a vacunarme” dijo a El Sol de San Luis.

En tanto los primos Diego y Mildred, dijeron que llegaron también antes de las 7 de la mañana y ya había gente formada, indicando que el tiempo de espera ha sido menor, en relación a lo que les habían dicho, pues pasaron formados 4 horas, mientras que un día antes, hubo quien estuvo hasta 9 horas formado, consideraron que hubo más información y que por ejemplo, más jóvenes, fueron acompañados por un adulto, que había sido uno de los conflictos.

“Ya sabíamos que teníamos que venir con un adulto, mi tía me acompañó, porque mis papás trabajan, además mi mamá cuida a mi hermano y como familia nos organizamos, para que alguien nos pudiera acompañar” dijo Diego.

Por otro lado Alondra consideró que fue complicado acudir a la vacunación, pues están en periodo de exámenes en la escuela y mientras unos maestros son accesibles, otros no, aunque se mostró contenta por poder acudir a ponerse la vacuna

La aplicación de la vacuna generó filas kilométricas, que abarcaron varias calles de Soledad, incluso daban varias vueltas en la plaza principal, por lo que la Dirección de Protección Civil se mantuvo al tanto, para evitar algún incidente.

