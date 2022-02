Consultorios médicos atienden más enfermos por Covid-19 que en el IMSS

En dos años de pandemia, se han incrementado en un 40 por ciento las consultas por enfermedades respiratorias y el 80 por ciento de ellas en un día, están relacionadas con el covid, ya sea porque las personas son sospechosas, están contagiados o dan seguimiento a la enfermedad.

Así lo dijo la médico María Guadalupe Barba Hernández, que atiende un consultorio perteneciente a una reconocida cadena de farmacias, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, en donde los médicos atienden más enfermos por covid, que el Instituto Mexicano del Seguro Social o que otras instituciones.

“La atención por enfermedades respiratorias en comparación a lo que se tenía antes de la pandemia, se ha incrementado en un 40 por ciento, porque la gente se atiende cualquier síntoma, por leve que sea, de las consultas que se dan diario, el 80 por ciento están relacionadas con el covid, en mi caso, hasta 30 casos de la enfermedad he atendido en un día” dijo la médica.

Barba Hernández reconoció que enfrentar esta enfermedad, ha sido un reto, porque no se conocía mucho de ella y si bien había información, está podía variar y no eran muchos los casos que llegaban, sin embargo poco a poco se ha sabido el medio de contagio, como tratarla y si bien no se conoce al cien por ciento, si se sabe mucho más de ella, además que la vacuna ha servido para disminuir su agresividad con los pacientes.

“Enfermedades como el covid, son un reto grande, porque por ejemplo las Farmacias Similares es donde los médicos atienden más pacientes con covid, somos el primer contacto, más que instituciones como el Seguro Social, además de que no se conocía la enfermedad, escuchábamos muchas cosas, pero hoy en día, se sabe más de ella, de cómo tratarla, además de contar con temas como la vacuna, que ha ayudado mucho”.