Construcciones fuera de reglamento ponen en riesgo el nombramiento de Soledad como "Pueblo Mágico"

Si bien Soledad de Graciano Sánchez cuenta con todos los requerimientos necesarios para lograr el nombramiento tanto de Centro Histórico, como de Pueblo Mágico, la construcción de edificaciones, que se encuentran fuera del Reglamento de Construcción, así como en la Ley de Desarrollo Urbano, que están encargadas de proteger el patrimonio del municipio, pueden poner en riesgo dichos nombramientos.

Y es que de acuerdo a lo que señala Amado Juan Sánchez Cabrera, titular de la Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico de Soledad de Graciano Sánchez, hay varias construcciones que están violando la normatividad, lo que resulta preocupante, debido a las afectaciones que se generan en el patrimonio de los soledenses trabajo que hay detrás y que se pone en riesgo.

“Hay varias construcciones que no están cumpliendo, hay una en donde incluso ya se esta construyendo una quinta planta que se esta construyendo frente al un conjunto parroquial, que es monumento nacional, ubicada en la plaza principal, se sigue construyendo y no se ha prestado atención, lo que repito es importante porque Soledad cuenta con los elementos para lograr los nombramientos, pero con estas situaciones, se esta contradiciendo” dijo el funcionario.

Quien refirió que el tema es algo serio, porque Soledad cuenta con los trazos originales de sus calles, igual a como fue fundada y aun se encuentran en proceso de lograr los nombramientos, por lo que puede ser afectado el trabajo, asegurando que nadie ha sido capaz, no de detenerlos o simplemente de cuidar que cumplan con los requerimientos de construcción, entre otras cosas, a pesar de las intervenciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

“Lo preocupante es que empieza una construcción de este tipo y posteriormente van a tener que adecuarse a la normatividad, además si otra persona que quiera hacer una construcción y no le permiten hacerla porque no esta apegada a las reglamentaciones, se va a preguntar por qué unos si pueden y otros no, así que es

importante que respete el trabajo realizado para la conformación de los expedientes técnicos para lograr los nombramientos de Centro Histórico y Pueblo Mágico de Soledad” finalizó.

