Con inversión de 10 mdp, inauguran unidad deportiva de El Refugio

Con una inversión de 10 millones de pesos provenientes tanto del Fondo de Fortalecimiento Municipal como del gobierno estatal, fue inaugurada la unidad deportiva El Refugio, con la cual se estima que se beneficiarán a mas de 8 mil habitantes de la zona.

El evento fue encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien dijo que con inversiones como éstas lo que se busca es potencializar el desarrollo en beneficio de los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez, asegurando que por años estuvieron olvidados por las anteriores administraciones quienes se negaron a invertir en lo que consideró, hoy es el municipio más importante del estado.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Recordando que actualmente Soledad de Graciano Sánchez ya cuenta con más de cincuenta unidades deportivas, con un centro histórico, que muchas colonias ya cuentan con calles pavimentadas con servicios, como ha sucedido precisamente en la colonia Rivas Guillén, lo que se traduce en acciones que permiten mejorar la calidad de vida de las personas.

“Estamos trabajando para seguir transformando este municipio que por muchos años estuvo solo, venía recordando que hace 10 años no había cine, no había plaza, las calles de Rivas Guillen eran de tierra, la cabecera era un rancho, había gente que amarraba a los caballos y no hace mucho, hasta a los niños les daba pena decir de dónde eran, tuvimos que dar identidad para que fuera el segundo municipio más grande y el primero en importancia en el estado” dijo.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En tanto la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes dijo que con obras como ésta, se cumple no solo con el compromiso de tener una nueva área recreativa, que va a beneficiar a mas de 8 mil personas, sino que se ofrece un espacio a las familias para cambiarles la vida, pues son espacios en donde se brinda una oportunidad para que las niñas, niños y adolescentes se alejen de temas como la drogadicción o el vandalismo.

“Para nosotros es un día muy especial en donde nuestras familias van a tener un gran cambio de vida, esta unidad que beneficia a más de 8 mil personas no solo es para hacer ejercicio y convivir, es una esperanza para las familias, pues se tendrá la oportunidad de recomponer el tejido social, tenemos esa oportunidad de que nuestras niñas, niños y adolescentes se alejen de peligros que hay en la calle y que vengan a disfrutar, nuestro compromiso es trabajar para traerles un cambio de vida y aquí esta la prueba” dijo en su discurso.

