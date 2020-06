Comunidad Enrique Estrada, en el olvido

Tanto ejidatarios como habitantes de la comunidad Enrique Estrada, mejor conocida como La Concha, viven sin miedo al contagio de Covid-19, los problemas que padecen tienen que ver más, por el olvido de las autoridades tanto municipal como estatal.

“Problemas no tenemos, no hay ningún caso, tampoco en las rancherías, que son como más de 50, se escucha que acá en San Luis, pero nosotros no tenemos temor ni miedo, ni nada”, expresó el líder del Ejido Enrique Estrada, Miguel Olvera Sandoval.

Añadió que el ejido lo conforman alrededor de 58 ejidatarios y unos 6 mil habitantes en esta comunidad, quienes tienen necesidades diversas, desde el mejoramiento de los servicios públicos, como apoyos al sector ganadero y agrícola.

“Nosotros nos dedicamos a un poquito de todo, algunos crían puercos, otros vacas y nuestros cultivos son principalmente alfalfa en su mayoría, que lo utilizamos para alimentar a los animales, y estamos esperando la entrega del Seguro catastrófico por la sequía del año pasado”, detalló.