Comercios en SGS continúan aplicando las medidas sanitarias

La pandemia derivada del Covid 19 no ha acabado, de eso están conscientes los comerciantes en Soledad de Graciano Sánchez, que siguen aplicando los protocolos sanitarios correspondientes, y no solo dan gel antibacterial, a quienes ingresan a sus establecimiento, sino que hasta regalan los cubrebocas, de ser necesario, a aquellos clientes que no cuenten con él.

En un recorrido realizado por el Sol de San Luis, se pudo observar que negocios como panaderías, mueblerías y ópticas, entre otras, que además de anuncios visibles para que la gente use gel antibacterial, además que guarden sana distancia, piden el uso de cubrebocas obligatorio, e incluso los regalan, en caso de que las personas no los lleven.

Como es el caso de una óptica, ubicada en la calle Matamoros, en donde su dueño Iván Tristán, continúa aplicando las medidas sanitarias “A todos los pacientes de la óptica, les pedimos que cumplan con los protocolos sanitarios, porque el Covid no se ha acabado, tenemos gel, sanitizante e incluso regalamos los cubrebocas a quienes no los traen, para poder atenderlos, también les pedimos que si son varios miembros de una familia, que esperen afuera, para no tener mucha gente aquí” dijo en entrevista para El sol de San Luis.

En tanto Raúl Urrutia, dueño de una mueblería, también dijo que continúan con la aplicación de los protocolos sanitarios para evitar que se incrementen aún más los contagios de Covid 19, aunque consideró que debe haber más congruencia por parte de las autoridades, sobre todo en la instancia federal, respecto a las indicaciones que se dan, como es el uso de cubrebocas, que se ha dado la indicación que ya no se utilice, cuando se ha demostrado que si frena la enfermedad.