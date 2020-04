Coartan derecho de paso en ampliación Periférico

Soledad de Graciano Sánchez.- No importa si es tractocamión, de uno o dos semirremolques sobrecargados de material y con exceso de dimensiones, transporte público o de personal y de uso particular, todos pasan por arriba del puente de la ampliación Periférico, a la altura de la comunidad Rancho Nuevo, sin restricción alguna.

Pese a la donación de media hectárea que realizó el empresario Alfredo Galarza, con la condición de que hubiera paso por ambas laterales, e incluso firmó un convenio con el entonces ex titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Ricardo Fermín Purata, para que así fuera, hasta la fecha no se ha cumplido.

El puente fue entregado en 2015, y durante seis meses si hubo paso, hasta que la ferroviaria Kansas City abrió zanjas a los costados de las vías, de metro y medio aproximadamente por cada lado, impidiendo el paso vehicular y peatonal.

Bajo puente, convertido en ‘boca de lobo’

Tras acudir al lugar en cuestión, se constató que está convertido en una área insalubre, depósito de basura de todo tipo, fauna nociva, nadie pasa de noche por la zona o muy temprano al amanecer, porque hay posibilidades de ser víctimas de un asalto de acuerdo con testimonios recogidos, mientras que en la parta baja del puente, las personas sin hogar y los drogadictos han encontrado refugio en esta zona.

Incluso, pasar en bicicleta es complicado, necesariamente los ciclistas se tienen que bajar de la unidad para sortear la zanja y luego las vías.

Encierran a habitantes de Rancho Nuevo y estudiantes de la UT

Para las personas que viven en Puerta Real, Rancho Nuevo, El Zapote, el asentamiento conocido como ‘cartolandia’, o bien los que estudian o trabajan en la Universidad Tecnológica (UT), dicho puente es paso obligado, no hay otra ruta

Específicamente para los habitantes de Rancho Nuevo, y los estudiantes y trabajadores de la UT, quedaron literalmente encerrados, y es que la lateral derecha conducía directamente a la calle principal que da acceso a ambos lugares; ahora, lo que la mayoría de los conductores hace, es que, al bajar del puente se orillan a la banqueta y dan vuelta en ‘u’ en sentido contrario para ingresar a la calle principal o de reversa hasta llegar a la misma, lo que ha propiciado accidentes en la zona.

Ejido Soledad de Graciano Sánchez

“Por las laterales es imposible transitar”, aseveró el Secretario General del Ejido Soledad de Graciano Sánchez, Genaro Sánchez, recordando que sí se podía transitar por las laterales, aún y con las vías del tren, como sucede en otros puntos de la zona metropolitana, pero de unos días para otros, al parecer dicha empresa se adueñó de este paso.

Por lo anterior, hace aproximadamente tres años, los ejidatarios mandaron un escrito a dicha empresa solicitando que se permitiera nuevamente el tránsito tanto vehicular como peatonal, “nos mandaron por un tubo, no nos ‘pelaron’, no nos dieron una audiencia, ni si, ni no, simplemente no nos tomaron en cuenta”, aseguró.

Luego, acudieron el Ayuntamiento de Soledad, pero el gobierno se deslindó, que, porque es asunto federal, entonces, se fueron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pero también “se lavaron las manos y nos mandaron a la Junta Estatal de Caminos (JEC) y ahí tampoco nos dieron solución”, aseguró.

Comprobaron ante dichas instancias gubernamentales que al menos la comunidad Rancho Nuevo tiene más de 100 años establecida, “nosotros llegamos antes que la empresa ferroviaria”, apuntó.

El ejidatario dijo que el derecho de paso, se los quitaron a todos los que viven en esta parte del municipio o que estudian en la universidad mencionada bajo el argumentando que había accidentes automovilísticos.

Incluso, Gabino Sánchez dijo que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual resolvió a favor de Kansas City, “les dieron la razón de que en efecto, había muchos accidentes, lo que es una total mentira, porque a partir de que impidieron el paso, no solo fueron en aumento sino que por debajo del puente se juntan personas a consumir droga, e indigentes”, declaró.

Ayuntamiento de Soledad

Al respecto la Secretaria General del Ayuntamiento de Soledad, Yolozochitl López Díaz, indicó en principio, como antecedente, que ha tenido reuniones consecutivas el alcalde, Gilberto Hernández Villafuerte, a lo largo de la actual administración e incluso, antes por esta parte del Periférico que pasa por jurisdicción soledense y que no está concluido y tiene varias deficiencias.

“El edil le ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobernador del Estado, a través de la Junta Estatal de Camino (JEC) y al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) que se entregue la obra completa de lo que es el Periférico Oriente al Ayuntamiento de Soledad para que nos hagamos cargo del mantenimiento”, indicó.

Reconoció que hay múltiples quejas de los vecinos, por ejemplo de la colonia Puerta Real, derivado de falta de alumbrado público adecuado, así como falta de mantenimiento de la vía; en ese contexto, dijo que parte de dicho Periférico, es el puente en cuestión, donde dicho sea de paso se ubica una empresa de alimentos congelados, que también usa la vía para transportar sus productos.

Aseveró que, para que el Ayuntamiento pueda intervenir, el gobierno del estado tiene que entregar dicho tramo al municipio y poder ser gestores ante la empresa Kansas City, para que otorgue permiso para terminar la obra y poder habilitar el tránsito de las laterales.

“Incluso en dos ocasiones el alcalde ha llevado al titular de la Seduvop a recorridos por la zona, para que en forma personal conociera el estado en que se encuentra dicho tramo, y que lo hacen peligroso...vehículos de carga pesada usan el puente, en lugar de pasar por las laterales, peligroso”, puntualizó.

Lamentablemente el ayuntamiento no tiene competencia en este momento, aclaró la funcionaria municipal para entrar más a fondo en esta problemática, hasta en tanto no haya una entrega - recepción de la obra o de algún tramo del Periférico para poder habilitar estas laterales, porque no es únicamente en ese sitio el que requiere atención inmediata.

Por otro lado, también precisó que espera que las reuniones efectuadas, como los recorridos físicos que se han tenido, rindan frutos con el cambio de titular de la JEC, “que se retome el tema y finalmente se llegue a la entrega de la obra, y para que el municipio sí le puede dar respuesta a la ciudadanía y gestionar la terminación de las laterales con la empresa ferroviaria”, recalcó.

Dirección de la Policía Vial

El encargado de despacho de la dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad, Luis Manuel Vidales Navarro, dijo que transitar por la parte de arriba del puente es peligroso, ya que unidades pesadas o de grandes dimensiones pasan a un lado de vehículos particulares, y una distracción puede desencadenar un accidentes graves.

Añadió que al ser un tramo estatal, no pueden hacer mucho, más que apoyar en el tráfico vehicular en las horas picos en la entrada a la colonia Puerta Real e impedir que conductores maniobren en sentido contrario o de reversa para ingresar a Rancho Nuevo, ya que es la ruta corta, de lo contrario tienen que rodear por la colonia en mención.