"Clínicas médicas móviles", darán atención en las zonas más vulnerables de SLP

Soledad de Graciano Sánchez, fue la sede del arranque de actividades de las clínicas médicas móviles, con las cuales se recorrerán las cuatro zonas del estado, prestando la atención médica a los sectores más vulnerables, que no cuentan con seguridad social, las cuales están a cargo tanto de la Secretaria de Salud, como del sistema DIF Estatal.

El evento estuvo encabezado por el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona, quien indicó que en su gobierno, la salud va primero, por eso el esfuerzo que están realizando a través de proyectos como este, con el que quieren llevar servicios médicos y medicamento a toda la población.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“En este gobierno la salud es primero, antes que cualquier otra cosa, si no tenemos salud, no tenemos nada, este trabajo es para la gente, que sepa que todos los días velamos por su salud y la integridad de sus familias, no vamos a descansar hasta que todas las familias de San Luis Potosí tenga servicios médicos de calidad” declaró.

En tanto, la presidenta del DIF Ruth González Silva, dijo estar contenta de generar acciones para llevar la atención médica a la gente que no puede acudir a un centro de salud o que no tiene seguro social, recordando que desde el inicio de la administración, ya se mas de 15 municipios los que se han visitado con las ferias de la salud, convirtiéndose en el primer contacto de la gente, para recibir la atención que necesitan.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En tanto el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, dijo que este modelo de atención, es un esfuerzo inédito por parte del gobierno estatal en materia de salud pública, el cual se realiza en conjunto con el DIF, que permite acercase más a la población carente de seguridad social.

En tanto la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, agradeció que el gobierno estatal acerque los servicios médicos a los soledenses, que en muchos casos, debido a diferentes situaciones, no pueden tener la atención medica debida, y que gracias a este esfuerzo, muchos verán una mejora en su calidad de vida.

