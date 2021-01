Cementerios municipales no han colapsados por coronavirus: Ernesto Barajas

Soledad de Graciano Sánchez.- En los panteones municipales no ha habido un colapso mortuorio, aseguró el Secretario General, Ernesto Barajas Ábrego, al indicar que en en estos momentos no escasean los lotes, pese a que se han acelerado los contagios de coronavirus.

“En el municipio de Soledad existe espacio suficiente para quien necesite una inhumación, aunado a que los panteones continúan abiertos, con las respectivas medidas higiénicas y de sanidad”, abundó.

Aunque no precisó un número de espacios disponibles, señaló que el área de Servicios Municipales, área encargada de los panteones, llevan un control y han informado que no se ha ‘disparado’, “hasta donde sabemos no ha habido colapso”, aseguró.

Las autoridades sanitarias también recomiendan reducir al mínimo los movimientos y manipulaciones del cuerpo.

Por otro lado, comentó que las medidas sanitarias recomendadas para las velaciones y entierros por las autoridades de Salud continúan, en caso de que los familiares quieran velar a la persona fallecida, la ceremonia será con ataúd cerrado, con un cupo mínimo de personas.

Refirió que todos los procedimientos que emite el ayuntamiento, se realizan de acuerdo con los protocolos, lineamientos y guías establecidos por la Secretaría de Salud para los fallecimientos por Covid-19.

Cabe mencionar que los panteones municipales son, "Nuestra Señora del Refugio", ubicado en la calle Magdaleno Cedillo; "Señor de la Misericordia" en la colonia Las Flores, el camposanto de la comunidad de Estación Ventura y el de reciente operación El Varial, en Estación Techa.

