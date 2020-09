Cementerio municipal de Soledad aún cuenta con espacio

Los servicios de inhumación se siguen ofreciendo con normalidad en Soledad, sin riesgo hasta el momento de saturación en camposantos municipales.

“Hay suficientes gavetas para atender la demanda de defunciones por muertes de otra naturaleza”, informó la directora de Servicios Municipales, Dolores Eliza García Román, al cuestionarla sobre este servicio que está a su cargo, y el cual, señaló, se sigue llevando a cabo con los respectivos protocolos sanitarios.

Ejemplificó que en el panteón ‘El Señor de la Misericordia’, ubicado en la colonia Las Flores, tiene espacios suficientes para la atención a quien lo requiera, pues es un cementerio relativamente nuevo.

Respecto a los decesos por Covid-19, aseveró que conforme a los lineamientos que establece la Secretaría de Salud, éstos son atendidos por funerarias particulares que cuentan con la infraestructura para realizar el proceso de cremación.

Por otro lado cabe mencionar que desde noviembre del 2016, Cabildo por unanimidad aprobó que diversos servicios funerarios y de panteones que otorga el Municipio, no tienen costo para la población que no cuente con los recursos económicos para solventarlos, sin embargo el servicio de cremación no está incluido porque no cuentan con la infraestructura para el proceso de incineración.