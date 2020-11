Casilda e Ignacia, viven entre láminas y cartones

Soledad de Graciano Sánchez.- No hace falta acudir a las orillas del municipio, o las comunidades para encontrar familias viviendo en pobreza; a escasas cinco cuadras del Jardín Hidalgo, vive una mujer de 76 años de edad, en un espacio reducido, con techo y paredes de láminas y cartón, sostenidas por palos de madera y piso de tierra. Es una de las 3 mil 371 personas que viven en extrema pobreza en el municipio.

Se trata de la señora Casilda Rodríguez Moreno, y su familia conformada por su nieto discapacitado, la esposa de éste y dos niños, y es Casilda quien los mantiene a través de las ganancias de una pequeña tiendita que tiene al interior de su humilde casa.

En esta vivienda, incluso, es donde Casilda se crió desde niña junto con sus padres y hermanos, no tiene otro lugar a donde ir, y arriesgan su vida, puesto que en cualquier momento podrían colapsar las endebles paredes que tienen huecos por donde se cuela el frío de la temporada.

LA POBREZA EN NÚMEROS

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el término “pobreza” aplica para una persona que tiene al menos una carencia social en seis indicadores, que son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

En tanto que pobreza extrema, cuando una persona tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Quien se encuentra en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedicara por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

De acuerdo al último informe del Coneval, sobre pobreza en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 71 mil 171 personas viven en pobreza; 3 mil 371, en pobreza extrema; 67 mil 793 en pobreza moderada; 75 mil 315, son vulnerables por carencias y 49 mil 982, vulnerable por ingresos.

Las principales carencias sociales de Soledad de acuerdo con esta misma fuente son, acceso a la seguridad social, rezago educativo, servicios básicos en la vivienda y carencia por acceso a los servicios de salud.

Cabe mencionar de acuerdo a este informe, la reducción consistente tanto del porcentaje de la población en condición de pobreza como la que vive en condición de pobreza moderada en el periodo comprendido entre 2010 y 2015.

Asimismo se observa que el mayor avance en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a la alimentación, la cual pasó de 18.71% a 9.38%, lo que representa una reducción de 9.33 puntos porcentuales.

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

El 0.43 por ciento de la población en Soledad de Graciano Sánchez no tiene acceso a sistemas de alcantarillado; 0.81 no contaba con red de suministro de agua; 1.12 por ciento no tenía baño y 0.34% no poseía energía eléctrica.

En Soledad, las opciones de atención de salud más utilizadas son el IMSS (Seguro social), seguido del Centro de Salud u Hospital General de Soledad, y por último consultorio, clínica u hospital privado.

COLONIAS DONDE VIVEN FAMILIAS EN POBREZA

En cuanto a las colonias más vulnerables están Hogares Obreros, 21 de Marzo, Rivas Guillén Norte y Sur, San Antonio, Los Fresnos, El Morro, San Francisco de Asís, Rancho Blanco, San Francisco, Central de Maquinaria, Las Palmas, Bosques de San Francisco, Cerrada del Bosque y Valle de San Francisco, Las Huertas, Pavón, Las Flores, Primero de Mayo, Santo Tomás, Nuevo Testamento, San Felipe, Potrero Adentro, San Luis I, Foresta, Cactus, San Rafael, Hogares Ferrocarrileros, San José del Barro, San Antonio, Praderas del Maurel, Azaleas, Fidel Velazquez, entre otras.

Las comunidades del medio rural como La Purísima, La Tinaja, Cándido Navarro, La Purísima, Rancho Nuevo y Estación Ventura, tienen características de ser poblaciones con un marcado nivel de desigualdad social, tanto como otras colonias marginales de la periferia.

PROGRAMAS MUNICIPALES CONTRA LA POBREZA

En cuanto al área encargada de combatir la pobreza en el ayuntamiento de Soledad, es la dirección de Infraestructura Municipal, a cargo de Benjamín Pérez Álvarez, quien informó a El Sol de San Luis, que desde hace varias administraciones se ha apoyado a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.

Para lograr dicho propósito, dijo que actualmente tienen varios programas sociales que se otorgan, algunos de manera continua, otros periódica así como anualmente, y son los siguientes:

Programa Alimentario, se trata de la entrega de productos de la canasta básica, actualmente a 60 mil familias; Regreso a Clases, consiste en ayuda económica a través de la entrega de útiles escolares así como mochilas para alrededor de 25 mil estudiantes de nivel básico y este año también se incluyó calzado para niños y niñas.

“Como es del conocimiento, en esta época del año, que es el segundo trimestre, todas las familias se enfrentan a las cargas económicas que conlleva el regreso a clase y es otra de las maneras en las cuales se otorgan apoyos a las familias”, destacó el funcionario.

Programa para el Adulto Mayor, para 2 mil 500 beneficiarios y a quienes se entregaba un apoyo económico de 800 pesos, pero a partir de este 2020 se incrementó a 2 mil pesos, entrega que se hace en efectivo.

Entrega de Cobertores ahora en la próxima temporada invernal, para unos 35 mil beneficiarios, “y tenemos otro apoyo multifuncional permanente como es el de las purificadoras así como el de tortillerías”, destacó.

El funcionario municipal sostuvo que el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, pretende apoyar a todas las familias de este municipio en la brecha de la pobreza y la marginación social, “los programas son para emplearlos, para generar mejores condiciones de vida para los soledenses”, reiteró.

Añadió que todos los programas que ofrece el ayuntamiento están abiertos para la generalidad de los habitantes, y quien acuda a las oficinas a solicitar alguno, bajo estudios socioeconómicos o visitas, se corrobora las condiciones de vida en las que vive el solicitante y con ello, acceder a ellos a uno de los programas que le permita mejorar su calidad de vida.

“Esto ha sido impulsado por varias administraciones, creo que el beneficio que ahora podemos ofrecer a las familias, es el resultado de varios años, no son acciones que se han improvisado sino que se han venido trabajando y perfeccionando a través de los últimos años”, puntualizó Pérez Álvarez, al indicar que marginación social y la pobreza son un fenómeno social que para el gobierno municipal no han sido ajeno, y es un gran reto propiciar mejores condiciones de vida para las familias soledenses.

CASILDA, UNA SEÑORA EN POBREZA EXTREMA

Basado en los indicadores de la Coneval, la señora Casilda se encuentra en pobreza extrema, la cual se esconde entre casas de concreto y calles pavimentadas; con las ganancias de la venta de dulces, chicharrones o refrescos sostienen a quienes viven con ella y no alcanza para los cinco integrantes de la familia.

En plena mancha urbana, a cinco cuadras de la Plaza Principal, sobre la calle Rayón número 502, está la casa de la mujer, quien recibió a este matutino en su hogar, observándose al ingresar un fogón en donde calientan los alimentos, por lo que el techo está negro del constante humo que ahí se dispersa.

Luego está un cuarto donde ella duerme, y ahí también tiene su pequeña tienda, llama la atención el cúmulo de cobijas que tiene, y es que, una parte de su habitación no tiene techo y pared, muy cerca de su cama, “me abrigo muy bien, y ya no paso frío”, expresó.

En la casa no hay estufa, sólo una parrilla de dos quemadores que ocupan sólo cuando hay dinero suficiente para comprar un cilindro de gas; no tienen refrigerador propio, utilizan el que les prestó una compañía refresquera, y tampoco tienen un baño adecuado, ningún espacio de la casa tiene piso de cemento.

Hay un minúsculo lugar que funge como cocina, con ollas visiblemente deterioradas por el hollín que deja la leña. El improvisado espacio para cocinar está marcado con plásticos y madera.

El mal estado donde vive la familia es evidente, y el panorama se complica cada vez que llueve o con la llegada de la temporada invernal, que el frío se cuela por cada hueco que hay en las paredes y techos.

La situación económica de la familia es difícil, ya que, como se mencionó, los ingresos salen de la tiendita de Casilda, pues su nieto es discapacitado y la esposa de éste, Rosalba, se dedica a cuidarlo y a sus dos hijos, además ayuda en los quehaceres del hogar y a traer leña para cocinar, incluso, ni el terreno donde habitan es de ella, ,y aunque Casilda tiene 8 hijos, sólo dos la ayudan.

La señora Casilda hizo un llamado para las personas que deseen ayudar con cama, mesa, sillas, estufa, ropa, zapatos y otros bienes que puedan ser de utilidad para la familia.

IGNACIA, TAMBIÉN VIVE EN LA POBREZA

Tiene 64 años de edad, y es hermana de Casilda, son vecinas, y comparten la misma situación de pobreza extrema. En una casa improvisada y construida con objetos recogidos de la basura vive la familia de siete miembros.

Los recursos de la familia los obtiene la hija de Ignacia y su esposo, mientras que ella también sale de su casa a buscar botellas y cualquier material reciclable para vender en las chatarreras, además cuida a unas niñas por las que le pagan por quincena.

Pero las condiciones en las que viven no son las adecuadas, y la suciedad es evidente. Carecen de abrigos y se alimentan de manera escasa. A medida que se observa su casa, se aprecian por donde quiera fierros oxidados, trapos viejos, objetos de plástico y un sinnúmero de elementos insalubres.

“Abuelita dame mi leche”, se escuchó la suave voz de una niña, de escasos 5 años de edad, eran alrededor de las 11 de la mañana, e Ignacia había salido a comprar algo para que sus nietas desayunaran.

En ese momento terminó la breve entrevista. La abuela se introdujo a un pequeño cuarto a servirles alimento a las niñas que ya la esperaban, no sin antes lamentar que la ayuda del gobierno municipal, en su caso, no llegó, las carteras de huevos que repartieron semanas atrás, no llegaron a las hermanas, tampoco los apoyos a los adultos mayores, únicamente las despensas y los útiles escolares.

Los ojos de estas personas reflejan que todo pareciera estar bien, mientras que los pequeños aparentan una fortaleza obligada para no desfallecer.

